AMLO: Biden tiene buenos sentimientos; es más fácil tratar con gente buena

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su homólogo estadounidense Joe Biden es una persona de buenos sentimientos, y que eso facilitó el trato entre ambos mandatarios.

"En lo personal y también en lo público, considero que el presidente Biden es una persona buena, de buenos sentimientos, y eso ayuda mucho en cualquier relación, cuando trata uno con personas malas, aunque la política no es maniquea de buenos y de malaños, uno tiene que tratar con gente taimada, de malos instintos, es más difícil, entonces es una ventaja tratar gente buena", señaló.

AMLO se sintió cómodo con Biden

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que se sintió cómodo en el encuentro y que fue auténtico en su actuación.

"Él tiene mucha experiencia política, eso también ayuda, y desde el principio nos ha tratado con respeto (...) Da confianza para hablar de manera sincera con él, por eso también me siento como me siento siempre, porque aunque he leído el Manual de Carreño (risas) uno debe ser auténtico, me sentía yo cómodo, abrí un poco las piernas y las doble porque estaba yo tranquilo, esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales, aquí va uno tratar y fue muy fraterna la conversación", explicó.

SIGUE LEYENDO:

Caso Debanhi Escobar: SSCP confirma que están listos los resultados de la exhumación

Ricardo Mejía: por asesinato de jesuitas van 13 detenidos y se espera próxima detención de "El Chueco"

RMG