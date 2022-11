Puebla: detienen a Toño Vázquez, ex edil de Teziutlán, por supuesta falsificación de documentos

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó a través de un comunicado que ejercieron acciones penales en contra del ex edil y el ex director de obras de la ciudad de Teziutlán, Edgar Antonio N y David N respectivamente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de documentos.

Agregaron que de acuerdo con la investigación a cargo de los agentes de la Fiscalía de Puebla, fue durante la administración 2014-2018 cuando los imputados presuntamente firmaron un acta de entrega recepción de obra pública por la rehabilitación del Centro de Reinserción Social Municipal (CERESO), pero la misma quedó inconclusa.

Estos hechos, esclarecieron, tienen apariencia de un delito, por lo que la institución de procuración de justicia solicitó que se les detuviera y se les dictara vinculación a proceso.

Edgar Antonio N y David N fueron detenidos. Crédito: Facebook / @EnTeziutlanJuntosPodemos

A pesar de esto, ambos ex funcionarios públicos se acogieron a la duplicidad del plazo, por lo que se sigue resolviendo su situación jurídica. Mientras tanto, los dos quedarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada que les dictó un juez.

Informes de medios locales dieron a conocer que Edgar Antonio N acudió a una audiencia debido a que existen por lo menos ocho denuncias del ayuntamiento comandado actualmente por Carlos Peredo, y fue entonces cuando ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

"En breve compartiré con ustedes un mensaje. Les abrazo con cariño", fue la publicación del político panista conocido como "Toño" Vázquez a través de su perfil oficial en la red social Facebook.

Acusan al ex edil por supuesta falsificación de documentos. Crédito: Facebook / @EnTeziutlanJuntosPodemos

Pero no es la primera vez que habla de ello, pues en fechas recientes hizo una declaración por las diversas denuncias que hay en su contra, y aseguró que se trata de una persecusión política por parte del actual presidente municipal, Carlos Peredo. También presentó varias pruebas en su contra por supuestas investigaciones de la Auditoría Superior del Estado..

Aseguró en un video publicado en redes sociales que el único motivo que tiene en su contra para intentar inhabilitarlo como servidor público, incluso que lo metan a la cárcel, o hasta matarlo, es que "está obsesionado en que su esposa sea la próxima presidenta".

"Por supuesto, si yo en determinado momento he incumplido en una situación, estaré dispuesto a pagar de manera en que determine la justicia. Al día de hoy, no me he ido de Teziutlán, vivo y viviré en Teziutlán ", declaró.

