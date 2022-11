Fabiola Alanís: en México persiste la negación sobre la gravedad del feminicidio

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, numerosos colectivos feministas tomaron las calles para alzar la voz en memoria de todas aquellas que han sido víctimas de feminicidio, así como con el propósito para erradicar la problemática de género, cuyas cifras alarman a lo largo de los estados de la República.

En Oaxaca se llevó a cabo una marcha fúnebre, en donde se expuso la vulnerabilidad del sector. Entre los contingentes destacaron los familiares de las víctimas, quienes acudieron con veladoras y pancartas a fin de resaltar su mensaje, cuyos objetivos buscan disminuir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las movilizaciones no se limitaron a este estado, puesto que numerosas regiones tuvieron la presencia de pancartas y arengas.

Diversos colectivos se manifestaron en memoria de las víctimas de feminicidio

Un problema persistente

De acuerdo con datos de la CEPAL, México es el segundo país en América Latina con más feminicidios, tan sólo por detrás de Brasil. Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), externó su parecer sobre la problemática que persiste en la nación mexicana.

"Nos hemos propuesto mucho territorio y poco escritorio para estar muy cerca de las entidades federativas y de las mujeres para escuchar sus procesos. En nuestro dialogo cotidiano encontramos todavía una resistencia para reconocer que violentar a una mujer no es delito cualquiera, que es un delito que tiene que tomarse cuenta e investigarse con razones de género, considerando el contexto, se batalló mucho por ejemplo para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres", explicó Fabiola.

Aseguró que es necesario resaltar que el Ejecutivo por sí solo no tiene las capacidades para resolver y erradicar la problemática. Sin embargo, pese a que han avanzado con las dependencias federales, señaló que "aún no es suficiente".

Afirmó que, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) es un instrumento ideal para esclarecer el panorama de la violencia de género en el país. Asimismo, destacó que se debe reforzar en materia de seguridad y cultura estrategias para atender hechos tales como que siete millones de mujeres revelaron haber sufrido violencia familiar a lo largo de sus vidas.

México es el segundo país con más feminicidios en América Latina

"Llama la atención que muchas mujeres no alcanzan a identificar algunas conductas que pueden generar o que pueden ocasionar una que se agrave la violencia, entonces dos millones de mujeres piensan que es normal y no denuncian porque no les afecta por ejemplo, que las violenten de determinada manera"

Señaló que ciertas conductas, las cuales inicialmente aparentan ser inofensivas, pueden derivar en futuras agresiones, lo que ha deformado la percepción de las mujeres sobre si es normal que actúen así ante ellas.

Destacó que la Conavim permanentemente se encuentran acudiendo en los centros de justicia con tal de progresar la atención en casos de agresión a mujeres,

