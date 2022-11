Qatar 2022: este fue el saldo de la trifulca entre mexicanos y argentinos en el Mundial

Pese a la riña entre mexicanos y argentinos en el mundial de Qatar la afición nacional se ha portado muy bien y está catalogada de bajo riesgo por lo que hasta el momento no hay detenidos ni lesionados, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

En conferencia en el marco de la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, detalló que hasta el momento se han brindado 13 asistencias consulares a connacionales en Qatar.

Dijo que que a la afición mexicana la caracteriza la fiesta y la alegría, y no la violencia, “la afición mexicana se ha portado muy bien”.

Al ser cuestionado sobre qué llamado haría a la afición respondió "la afición mexicana se ha portado muy bien, hay miles de mexicanas y mexicanos allá".

La cancillería ha brindado asistencia consular a 13 personas

El encargado de la política exterior, dijo que la afición mexicana está catalogada de bajo riesgo, “más bien lo que la caracteriza es la fiesta, la alegría, no la violencia, no la confrontación, así la tienen clasificada”. Indicó que en Qatar se encuentran 50 mil connacionales, pero para el partido del sábado se prevé una asistencia de entre 70 mil y 80 mil mexicanos

“Se ha brindado asistencia y apoyo consular a 13 personas, seis pasaportes de emergencia, la discusión, riña entre afición mexicana y argentina intercambiaron gritos, empujones, es un grupo, no es toda la afición y no se tiene reporte de una persona que haya sido lesionada o detenida”, afirmó.

Los aficionados de ambos equipos coincidieron en la ciudad y comenzaron a lanzarse insultos y a empujarse Foto: @OmarNNoticias

De la asistencia que ha brindado la cancillería, explicó que una familia denunció fraude en su hospedaje y se atendió una persona intoxicada, entre otras situaciones “lo que te diría, para el número de personas que tenemos hemos tenido muy pocas dificultades, y esperamos que así continúe”, resaltó.

Del diálogo que iniciará este sábado en México entre la oposición y el gobierno de Venezuela, afirmó que “lo vemos con mucha esperanza y muy buena señal y qué bueno que están dialogando”.

El canciller expreso que en este tema se tiene e actuar con prudencia “estos procesos son delicados, no buscamos protagonismo, sino que encuentren una espacio confiable para poder dialogar entre venezolanas y venezolanos, nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo, pero no vamos a estar durante las conversaciones, estimo que serán el sábado pero no sé si terminan el domingo, no tenemos una hora exacta, entonces estaremos informando conforme ellos mismos así lo determinen”, expuso.

