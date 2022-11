AMLO habló sobre la boda de Sheinbaum: "No asisto a ceremonias"

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó este jueves a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el anuncio que dio de su próxima boda, pues dijo que hay que celebrar todo lo que nos hace felices; sin embargo, al ser cuestionado si asistirá a ella, de ser invitado, contestó que por lo general no asiste a ceremonias ni fiestas porque ya no se pertenece.

“Pues felicidades, muchas felicidades, este todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse, no hay que enojarse ni mandar con cara dura o amargados, mucho menos frustrarse, hay que decir ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’”, dijo

-¿Asistiría si lo invita? -se le preguntó.

“Pues eso es otra cosa, pues yo por lo general no asisto a ceremonias ni bautizos ni bodas, pero desde hace años. Y entonces yo tendría que dedicar bastante tiempo. Además, tengo muchos amigos, hermanas, hermanos, la verdad hay cariño, mucho cariño y es recíproco con mucha gente, no sólo mi familia, o mi familia es muy grande”, contestó.

¿Por qué AMLO no va a bodas ni a bautizos?

Para justificar por qué no asiste a eventos sociales y fiestas, Andrés Manuel López Obrador contó una anécdota personal con el periodista Julio Scherer.

“O lo que decía Julio Scherer, que me comentaba, me decía cuando yo le planteaba algo, decía ‘mire, ya usted no se pertenece, ya es denomino público, ya está usted inventariado como un servidor público’, eso es válido hasta finales de septiembre del 24.

Ya a finales de septiembre del 24 cierro mi ciclo y ya hay relevo generacional y estoy contento porque son muy buenos los que van a entrar al relevo, van a resultar hasta mejores porque ya se desbrozó el camino, por eso dicen ‘¿por qué tanta franqueza, por qué tan directo, por qué no se matiza?’, no, claro, directo, sin matiz, sin medias tintas porque eso va a ayudar mucho hacia adelante.

“Es que estoy convencido, hace mucho daño la simulación, la hipocresía, así han engañado por siglos, entonces ahora estamos viviendo un momento estelar porque es un momento de definiciones, entonces ya lo que venga hacia adelante se va a dar a partir de que no aceptemos el racismo ni el disimulo, que no aceptemos la corrupción, que no se le aplauda al corrupto”, resaltó.

