López Obrador y Alberto Fernández siguen siendo cercanos, pese a la bronca por la elección en el BID

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tuvo una discrepancia con su amigo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aclaró que eso no significa distanciamiento con él. La prensa argentina difundió que hubo molestia de Fernández con AMLO, y por eso canceló su visita a México.

“Estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo, sin embargo eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia, él es una muy buena persona”, dijo.

Durante la conferencia matutina, el mandatario mexicano confirmó que Argentina le pidió apoyar a su candidata, pero al no hallar respaldo ellos decidieron votar a favor del candidato de Brasil, Ilan Goldfajn, quien finalmente ganó, pues también era la apuesta del gobierno de los Estados Unidos.

Aseguró que no hay ningún distanciamiento entre ambos. FOTO: Presidencia.

Expuso que “es inaceptable que se continúe con la misma política de predominio de los intereses del gobierno de Estados Unidos en América”, pero expuso que entiende el voto de Argentina porque atraviesan una crisis económica y necesitan apoyo de organismos internacionales. Ahora, dijo, el BID debe cumplirle al gobierno Fernández.

“Después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el gobierno de Brasil y apoyó Washington, y como Argentina es un pueblo hermano y Alberto es una gente muy cercana pues si les vamos a ayudar eso adelante, y ojalá que les cumplan. Yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego me equivoco como cualquier otra persona. Y qué tal que la primera acción del BID para taparme la boca sea un apoyo especial Argentina, y entonces si ellos me dirían, tenga para que aprenda”, dijo.

Sigue leyendo:

La Reforma Electoral de AMLO anularía la autonomía del INE, asegura Human Rights Watch

Si el Plan B de AMLO para la Reforma Electoral cae en ilegalidades, el PRD lo denunciará, asegura Elizabeth Pérez