Es oficial: Michoacán rompió el Récord Guinness por el guacamole más grande del mundo

Morelia, Michoacán.- El guacamole más grande del mundo, hecho este domingo en el municipio michoacano de Peribán, y el cual alcanzó un peso de cuatro mil 970 kilos, logró ingresar al libro de los Récord Guiness.

Luego de que los organizadores de la Expo Aguacatera 2022, enviaran al jurado de los Récord Guiness las evidencias de que el guacamole hecho en Peribán, superó al elaborado en 2019, en el Estadio Metlife, de Estados Unidos, los jueces determinaron que Peribán, se ha ganado el título del nuevo récord.

Para la elaboración de este mega guacamole, se necesitaron 10 toneladas de aguacate cosechado en Peribán, por lo que autoridades municipales y el sector productivo aguacatero espera que con este logro, se posicione a nivel internacional el "oro verde" peribanense.

"El resultado fue muy bueno. Peribán se ha superado, es una gran felicidad para nosotros. Nuestra meta principal es posicionar a Peribán, que es conocida pero no de manera internacional. Queremos que la gente sepa que en Peribán se produce aguacate de la mejor calidad y sabor", comentó Mercedes Cervantes, presidenta del Comité Organizador de la primera Expo Aguacatera 2022.

Debido a que el jurado de los Récord Guiness no quiso viajar a Michoacán para atestiguar este evento y dar su veredicto, bajo el argumento de que no hay garantías de seguridad en la entidad, el no proceso de elaboración tuvo que grabarse y transmitirse en vivo para enviar esas evidencias.

El comité que avala estos récords reconoció el triunfo.

"El día de hoy no está presente ningún verificador de los Récord porque tienen temor quizás de la inseguridad, decirles que Peribán es un municipio tranquilo, que su gente es muy hospitalaria, y que todos esos antecedentes que se tienen de un estado inseguro, no sucede aquí en Peribán", explicó Mercedes Cervantes.

Actualmente, Peribán ocupa el sexto lugar a nivel nacional en producción y exportación de aguacate, pero con el récord mundial impuesto, autoridades y sector productivo prevé tener mayor proyección.

"Logramos el objetivo de juntar todo lo que se requería para hacer más de 4 toneladas de guacamole, que no fue nada fácil, además de la elaboración y de que se haya terminado tan rápido. La idea fue promover la calidad del aguacate de Peribán, el de Michoacán y estamos seguros que inscribir el aguacate más grande del mundo con aguacate de Periban por supuesto que no lo va a posicionar a nivel internacional más de lo que está", señaló Alfredo Arroyo Arroyo, presidente municipal.

Cientos de personas macharon este alimento para poder ganar el récord.

El esfuerzo para preparar esta salsa fría a base de aguacate machacado, en un tiempo récord de 3 horas y 20 segundos, dio como resultado, no solo el guacamole más grande del mundo, sino también, el más exquisito.

"Para ser un guacamole tan grande estuvieron los ingredientes perfectos, todo estaba bien balanceado. Tiene que ver mucho el sabor del aguacate, es una gran alegría para los michoacanos porque Michoacán es el primer exportador y que le toque romper este récord de guacamole lo tiene bien merecido", compartió Francisco Farías, quien acudió con su familia a probar el guacamole.

El producto fue repartido entre los habitantes y los participantes, quienes se dijeron orgullosos de que su municipio, con una tradición aguacatera, esté inscrito en el libro de los Récord Guiness con su mayor distintivo: el aguacate, que además, es el sostén de las familias peribanenses.

