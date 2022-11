AMLO afirma que se trabaja para que haya igualdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los cambios importantes que lleva en el país con la transformación están generando molestias, “es natural, no somos monedita de oro”. Afirmó que su gobierno trabaja para que haya igualdad y dejar atrás 36 años de política neoliberal.

“Vamos hacia adelante, ¿qué estamos haciendo? Pues se están llevando a cabo cambios importantes, a algunos les producen molestias, es natural, no somos monedita de oro, pero cuando se quiere quedar bien con todos se termina quedando mal con todos. Nosotros lo que queremos es que haya igualdad porque ya estaba muy diferenciada la vida pública en nuestro país, unos pocos, una minoría gozaba de privilegios y la mayoría estaba en el abandono, no se conformaban nada más con quedarse con los bienes del pueblo, de la nación, como lo hicieron en 36 años de política llamada neoliberal”, manifestó.

También le dio un “jalón de oreja” a los encargados de los programas del bienestar Foto: Especial

Becas para estudiantes

Al inaugurar un plantel de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” acompañado de la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y Raquel Sosa, coordinadora de las universidades, López Obrador anunció que aumentan las becas para los estudiantes ya que pasará a partir de enero de 2 mil 450 al mes a 2 mil 575 pesos.

También le dio un “jalón de oreja” a los encargados de los programas del bienestar ya que no todos los beneficiarios tienen sus tarjetas del Banco del Bienestar.

“Aquí aprovecho para dar una jalada de orejas porque ya llevo varias reuniones que pido tarjetas y son muy pocas, quiere decir que no las están repartiendo, que siguen entregando los apoyos en efectivo y yo no quiero que sea en efectivo porque no quiero intermediarios”, recalcó

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), expresó al respaldo a López Obrador, “por eso, caminamos desde hace muchos años al lado del presidente López Obrador, 20, 25 años y por eso, presidente, seguiremos marchando al lado de usted”.

Promete pagos a maestros

El presiente adelantó que aumentará la partida para el pago de la nómina de los maestros michoacanos.

“Les digo ya los maestros, ya estoy hablando con Alfredo, miren, Michoacán es el único estado que recibe un apoyo especial de la Federación para el pago de los maestros, el único estado de la República, estamos hablando con Alfredo y les vamos a subir para que participen más la Federación siga el Estado y ya no vuelva a pasar que se queden meses sin cobrar los maestros de Michoacán”, subrayó.

Refrendó que, para enero del próximo año, la pensión para los adultos mayores tendrá un incremento de 25 por ciento.

López Obrador destacó que para 2023 se tiene un presupuesto de 8 billones de pesos, “y ya tenemos el presupuesto autorizado para el próximo, agradezco a los diputados que aprobaron el presupuesto que presentamos y tenemos los recursos”.

Manifestó que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, en su administración el presupuesto le llega a la mayoría del pueblo ya que de la de 35 millones de familias a 30 millones les llega una porción del presupuesto público, un 85% de los hogares y el 15% restante también “se ayuda porque si no recibe beneficio directo se garantiza que no se aumenten los impuestos; no aumente el precio de la gasolina y el precio de la Luz y eso ayuda”.

