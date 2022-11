San Luis Potosí le pone freno a la “Rodada del Terror”: aseguran casi 100 motocicletas

Cerca de 100 motocicletas resguardadas y cinco personas detenidas dejó como saldo la “Rodada del Terror” que se desarrolló en San Luis Potosí durante el domingo y ayer martes, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Detalló que el domingo fueron 46 las motocicletas que aseguraron durante el evento que se desarrolló a nivel nacional, mientras que ayer martes por la noche realizaron un operativo conjunto con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional, que dio como resultado la retención de 52 motocicletas.

Añadió que aunque ninguna de las motocicletas que participaron tenía reporte de robo, las aseguradas los conductores no traían documentación que soportara que eran de su propiedad, así que les serán entregadas una vez que lo acrediten.

Muchos no portaban casco o había tres personas a bordo de una misma motocicleta (Foto: Especial)

Sobre otras causas abundó que muchos no portaban casco o había tres personas a bordo de una misma motocicleta, así como alteración del orden público con acciones temerarias con piruetas que pusieron en riesgo la integridad de las personas; especificó que cinco personas fueron puestas ante el Ministerio Público y a los demás se les aplicó una multa de tránsito.

Villa Gutiérrez dijo que él mismo contactó ayer a los líderes de la “Rodada del Terror” para que el evento se hiciera de manera ordenada y sin afectar a terceros, hasta la una y media de la madrugada de este miércoles que lograron que se retiraran de los diversos puntos en que concentraron, entre ellos el Centro Histórico.

“Lo más importante es que evitamos que se dieran bloqueos, porque en otras ciudades paralizaron completamente la vialidad, de alguna manera los íbamos guiando, entrecerrando calles”, destacó.

En la CDMX piden más control

El diputado local del PAN e integrante de la Comisión de la Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina Miranda, urgió al gobierno capitalino “a no titubear en aplicar la ley a motociclistas que retan a la autoridad y evaden el Reglamento de Tránsito con falsas rodadas”.

“Estas rodadas sí son de miedo y cada día, van creciendo, van tres días consecutivos, es decir, se van integrando más personas en el anonimato y tienen asustada a la población y eso no lo podemos permitir ni mucho menos, el gobierno local debe normalizar”, refirió.

Por ello, lanzó un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General capitalina para actuar contra este fenómeno, y con ello evitar que crezca la irresponsabilidad.

“Estamos a tiempo y se debe enviar un mensaje de que a la autoridad se le respeta. Las personas con motocicletas deben estar debidamente registradas e identificadas, además de cumplir el Reglamento”, aclaró.

Señaló que que al gobierno de Morena en la capital “le tiembla la mano” para hacer valer la ley y procesar a personas que causan caos. “Más allá de un diálogo rosa o un llamado de atención con palabras bonitas, se necesita hacer notar que hay una ley y un reglamento que todos debemos cumplir”, refirió.

Añadió que, “salen a la hora que quieren y detienen el tráfico, van armados y puede salirse esto de control, puede haber hasta heridos y se pueden prestar a actos ya de terrorismo vial”. Destacó que no se puede permitir esto, ya que, cuando alguien viola un derecho y trasgredes el de otra persona, hay una sanción y la gente no puede estar aguantando estos incidentes.

“Personas con armas, bebés a bordo y sin casco, además de varias unidades sin placas, fue lo que se pudo apreciar este domingo por algunos puntos de la Ciudad de manera descarada y frente a policías capitalinos”, comentó. Aprovecho para reconocer la detención de algunas personas, pero no es suficiente “porque se les perdona y salen libres, deben tener un proceso que les sirva de ejemplo que la Ciudad tiene que respetarse”.

Esto, agregó también tiene que ver con el “turismo electoral” de la mandataria, ya que este fin de semana estuvo en otras entidades de México y no tuvo oportunidad de monitorear está rodada del terror que causó muchas molestias entre los automovilistas y familias. “Ayer, incluso todavía volvieron a reunirse, no puede ser esto, no puede ser que el Gobierno sea complaciente con los motociclistas, parece que ahora son los nuevos mejores amigos de la 4T, como lo son los delincuentes que nos hacen daño y se busca también abrazarlos”, resaltó.

Finalmente Gonzalo Espina indicó que, desde el Congreso local, hace falta recrudecer la legislación en materia de penas para quienes violen la ley, por ello, se les realizará un exhorto a las autoridades de SSC CDMX, SEMOVI y organismos de derechos humanos, para que juntos se puedan hacer ajustes necesarios y no permitir que los motociclistas o pandillas que se involucran, para causar caos.

