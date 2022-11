ISSSTE realiza "Jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí" en ocho estados

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2022.- Con el objetivo de promover la participación responsable de los hombres en el ejercicio de la sexualidad y en el tema de planificación familiar, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) llevamos a cabo la campaña “Jornadas intensivas de vasectomía sin bisturí” en ocho estados del país, informó el director general, Pedro Zenteno Santaella, durante su gira de trabajo por Chihuahua.

Las jornadas se llevan a cabo del 15 al 25 de noviembre en 18 unidades médicas de Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala, con la participación de médicas y médicos altamente capacitados en esta técnica. El servicio es gratuito para la población masculina, sean o no derechohabientes, puntualizó Pedro Zenteno.

Se utiliza anestesia local y el paciente sale caminando el mismo día

FOTO: Especial

Destacó que “actualmente los hombres han desarrollado un grado de consciencia mayor con respecto a la corresponsabilidad que tienen con sus parejas en decidir el número de hijas o hijos que desean tener, porque la crianza no sólo es de la mujer, sino de las parejas.”

En este sentido, indicó, la vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar definitivo, seguro y eficaz, y no causa mayores molestias. Requiere anestesia local, se hace una incisión muy pequeñita para extraer el conducto deferente donde se trasladan los espermatozoides, se liga, se corta y ya. El paciente sale caminando sin ningún problema y sin estar hospitalizado.

El titular del organismo exhortó a los varones a evitar tabúes hacia este procedimiento, “la vasectomía no compromete la sexualidad de los hombres, al contrario, no tienen ningún problema secundario, da mayor confianza en el desempeño de una sexualidad responsable, al saber que no habrá riesgo de embarazos no planeados.”

“Los hombres han desarrollado consciencia mayor respecto a la corresponsabilidad que tienen con sus parejas en decidir el número de hijas o hijos y su crianza”: Pedro Zenteno

FOTO: Especial

También, emocionalmente da tranquilidad a la pareja y se disfruta mejor la relación, expresó. Agregó que, una vez que concluya esta jornada, los interesados en recibir los beneficios de este método y concluir su ciclo reproductivo o incluso quienes no desean ser padres, pueden acudir en días hábiles al servicio de planificación familiar de cualquier Clínica de Medicina Familiar del Issste, para programar el procedimiento. Las jornadas se encuentran bajo la supervisión de la Dirección Normativa de Salud, a cargo de Ramiro López Elizalde.

SIGUE LEYENDO:

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿adelantarán el pago de diciembre por “El Buen Fin”?

ISSSTE imparte curso de tanatología a personal de unidades médicas

ISSSTE no tolerará actos de robo ni prácticas indebidas que afecten atención a derechohabiencia