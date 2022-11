Mujeres exigen detener a presunto invasor de predios y agresor sexual

Un grupo de 120 mujeres de diversos colectivos como el “Frente Nacional contra la Violencia Vicaria” y “Ni una lágrima más” exigieron a las autoridades capitalinas detener a Martín Rebolledo Aguilera, presunto invasor de predios y agresor sexual de Estephanie Orozco Martínez.

Orozco Martínez denunció que desde hace más de seis meses levantó una denuncia contra esta persona “y esta no avanza”, y recordó que en diciembre pasado Rebolledo Aguilera se presentó en el cuarto que rentó en Belisario Domínguez 43, colonia Centro a cobrar la renta, y “al no tener con que pagar comenzó la agresión sexual”.

“Cómo no tenía dinero me dijo que podíamos arreglarnos de otra manera, me manoseo tocando mis parte íntimas y me pidió tener relaciones sexuales no importándole que estuvieran presentes mis hijos pequeños, entonces ante esto me presente a levantar la denuncia en la unidad de la Fiscalía de investigación de Delitos Sexuales número 6, y su estado sigue estando congelado, por eso es que acudimos a la fiscal Ernestina Godoy Ramos a que agilice la investigación contra Martin Rebolledo Aguilera y se le castigue por sus abusos”, destacó.

Al manifestarse frente a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia local, en la colonia Doctores, la víctima y diversos colectivos exigieron la judicialización de la carpeta de investigación número 2855 iniciada por la probable responsabilidad de delitos sexuales en contra de Martin Rebolledo Aguilera.

Estephanie Orozco y su representante legal fueron recibidos por el Ministerio Público Foto: Especial

Mencionó también que Martín Rebolledo y su esposa Claudia Angélica Morales Reyes, tienen varias denuncias por despojo, amenazas, agresiones y otros, "sin embargo, parece estar protegidos, por eso pedimos actuar de inmediato”.

“Temo por mi vida y la de mis hijos, mi caso no es el único de intento de abuso contra mujeres por parte de Rebolledo Aguilera, hay más, pero las víctimas temen presentar la denuncia correspondiente”, explicó.

Estephanie Orozco y su representante legal fueron recibidos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, para ser escuchados y darle pronta solución al caso.

dhfm