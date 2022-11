Impacto de internet en la diabetes y obesidad

Actualmente Internet impacta en nuestras vidas en todos los sentidos, y como nunca concentra cada vez más información en línea sobre diabetes y temas de obesidad, que no siempre es confiable. Poco menos de 500 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo y se prevé que esta cifra aumente un 25% en 2030 y un 51% en 2045. México es uno de los países con un alto porcentaje en pacientes con algún tipo de diabetes.

Cada año la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes de calidad tanto para el equipo de salud como para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general; por lo que el 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad para tomar conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud, así como para fortalecer la prevención, el diagnóstico y su tratamiento. En este sentido el uso de tecnologías digitales para la diabetes y protocolos de telesalud tienen el potencial de abordar los desafíos que esta enfermedad representa.

Aunque hoy en día existen varios proyectos de investigación que exploran diferentes tipos de tecnologías y los beneficios que pueden tener para las personas con diabetes, hay tres temas generales: Tecnología para tomar insulina, tecnología para medir los azúcares en la sangre y tecnología para ayudar a controlar la diabetes, como aplicaciones de conteo de carbohidratos y monitores de cetonas. Dentro de éstas la forma más común para el suministro de insulina es con un bolígrafo o lo que se conoce en inglés como “insulin pen”, pero ya hay más formas, por ejemplo, las bombas y las plumas de insulina inteligentes, además de los monitores de glucosa continua (CGM para abreviar), que ayudan a verificar los niveles de azúcar en la sangre. René España uno de nuestros invitados nos habló en este episodio de los diferentes tipos de glucómetros que hay en el mercado en México, específicamente los que ofrece Roche.

Asimismo, hay aplicaciones que están especialmente diseñadas para personas con diabetes, cubriendo lo necesario para ayudar a controlarla. Estas aplicaciones se pueden descargar en teléfonos o dispositivos inteligentes desde cualquier lugar donde generalmente se ubican las Apps o aplicaciones, por ejemplo, en App Store o Google Play Store.

En el tema de la obesidad es importante señalar que debe ser reconocida en nuestro país como una enfermedad, según nuestra especialista Cristina Rubí de Medix. Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, convocado por la Federación Mundial de la Obesidad. Al igual que el día mundial de la diabetes, esta fecha busca generar conciencia y tomar medidas eficaces de prevención sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasa y azúcares, dieta que, a decir verdad, es una de las más propagadas en todo el mundo. Según datos de la OMS, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. México ocupa el quinto lugar en obesidad en el mundo

Al respecto es importante señalar que también hay muchas aplicaciones y tecnología inteligente que pueden ayudar a controlar el peso, hacer ejercicio y contar carbohidratos, las cuales no necesariamente son sólo para las personas con diabetes, pero siempre serán útiles para mantener un registro de lo que se está comiendo y la cantidad de actividad que se hace, ya sea como prevención para la diabetes, así como para prevenir otras enfermedades que se derivan de la obesidad.

Encuentra aquí toda la información y más datos importantes sobre este episodio, para saber cómo impacta Internet a la diabetes y a la obesidad. Síguenos en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y TikTok @algoritmosalud) para no perderte ninguno de los programas que cada jueves puedes escuchar por el 98.5 FM a las 21 hrs, y así recibir notificaciones del podcast de cada episodio para estar al día con tu salud digital.

Algoritmo Salud: Jueves 21 hrs por el Heraldo Radio 98.5 FM

Conducen: Rocío Brauer y Enrique Culebro Karam

Podcast: AlgoritmoSalud.com

Datos y estadísticas: Central Media – Agencia Digital

Fuentes:

-Six Digital Health Technologies That Will Transform Diabeteshttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov › ...

-World Rankings: Obesity Rates by Country 2022

-Diabetes

-Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition - ScienceDirect