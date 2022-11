El matrimonio infantil en México, una dolorosa tradición

El matrimonio infantil es todo matrimonio formal o unión informal entre dos personas en el que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años. México ha procurado erradicar los matrimonios infantiles, pero los resultados no han sido los deseados. En el año 2019, se reformó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil.

SCJN prohibe el matrimonio infantil

Mediante la reforma al Artículo 148, se determinó como requisito para poder casarse el haber cumplido los 18 años de edad; asimismo, fue reformado el Artículo 265 en el que consta que quienes, siendo mayores de edad, se casen con un menor de edad, tendrán las sanciones previstas en el código respectivo.

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la resolución de la acción de inconstitucionalidad 22/2016, estableció un posicionamiento en contra de la realización de matrimonios infantiles.

México tiene altas tasas de matrimonio infantil

Tres años después, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad en nuestro país. Pese a las reformas legislativas, no se ha evitado que niñas y adolescentes sigan obligadas o convivir bajo condiciones de matrimonio o unión informal con personas adultas.

De acuerdo a los datos de Save the Children, una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años está casada o en una unión informal. En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 224,454 adolescentes de entre 12 y 17 años en situación de unión. Según Naciones Unidas, México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo.

Una tradición dolorosa

La organización internacional Equality Now afirma en un estudio que el matrimonio infantil deriva de costumbres, tradiciones y religiones en las distintas comunidades presentes en nuestro país, lo que lo hace un fenómeno generalizado y normalizado. Sin embargo, el principal factor que propicia el matrimonio infantil en México es la amplia brecha de desigualdad social.

Sin trabajo ni educación, las menores optan por el matrimonio como vía para lograr cierta estabilidad económica. Otras consideran el matrimonio un medio que les permite sobresalir su situación frente a la violencia causada por el crimen organizado y la pobreza. Las consecuencias del matrimonio infantil son: el embarazo prematuro y de alto riesgo, deserción escolar, desempleo, daños físicos y psicológicos y la perpetuación de la violencia de género.

¿Cómo evitar el matrimonio infantil?

Como sociedad, debemos hacer todo lo posible para impedir que a otra niña se le robe su infancia, por ello, es necesario abordar las raíces del problema: la gran desigualdad social.

Debemos de asegurar que nuestra sociedad, en su conjunto, no atente, limite o viole los derechos de las menores de edad. Esta realidad ya no puede ser ignorada, minimizando el sufrimiento de cientos de miles de menores; no podemos permitir que se siga privando a los niños mexicanos de su niñez, libertades y futuro.

Sigue leyendo:

SAT: ¿La recaudación de impuestos solo beneficia a los más ricos?

¡PLAGIO! Acusan a prestigiada marca por robar diseños indígenas oaxaqueños

jgg