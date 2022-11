No más estafas en el Centro Histórico, la CDMX advierte sanciones contra cobros excesivos en restaurantes

Ante los abusos en contra de comensales en restaurantes de la Ciudad de México, principalmente en el Centro Histórico, el Gobierno local, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) firmaron un convenio que incluye también la capacitación en estos establecimientos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el principal interés es que no haya abusos a los turistas y a los consumidores. “Cada restaurante tiene sus características, además esa es la riqueza de la Ciudad, pero lo que no queremos es que haya abusos, que la gente se siente en un restaurante y no sepa cuánto va a pagar al final en su cuenta”, anotó.

“La idea es prevenir, y sancionar si es necesario, pero prevenir (...) nos interesa que sigan creciendo los restaurantes, por eso lo que hemos hecho en términos normativos”, explicó en conferencia de prensa.

El titular de PROFECO, Ricardo Sheffield, informó que se han sancionado cuatro restaurantes que tienen vista al Zócalo. Además, reveló que han detectado una serie de prácticas en estos establecimientos, como el uso de distintas cartas, acorde a la apariencia de los clientes; cartas sin precios y lugares condicionados para un consumo extra. Incluso, también van a poner especial atención en zonas como Xochimilco y Garibaldi, donde hay una alta afluencia de comensales.

Germán González explicó que el convenio básicamente lo que busca es promover mecanismos de autorregulación y certificación (Foto: Cuartoscuro)

El titular de CANIRAC, Germán González, explicó que el convenio básicamente lo que busca es promover mecanismos de autorregulación y certificación, el famoso sello amarillo que tiene la PROFECO, y adoptar cultura responsable. “Es decir, que se cumplan con todas las partes de la Ley de Protección al Consumidor y que se difunda la información de los productos y servicios que claramente ofrecemos. El resultado de este acuerdo va a ser un decálogo que vamos a elaborar con PROFECO, donde vamos a establecer claramente todos los derechos de los consumidores y de las obligaciones de los restaurantes”, informó.

La Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública, Norma Solano Rodríguez, detalló cómo está compuesto el convenio. “Básicamente la PROFECO va a acompañar a los restaurantes, capacitando al personal, primero sobre cuáles son las obligaciones de los restaurantes, cuáles son los derechos de los consumidores, principalmente transparentar precios de los alimentos y bebidas que ofrecen.

“También hay otro mecanismo que PROFECO va a apoyar y que el sector restaurantero vio con muy buenos ojos: verificaciones voluntarias, que PROFECO pueda hacer una revisión de que cumplen con toda la normativa de derechos del consumidor y que se pueda hacer esta verificación, si hay algún tema que no estén cumpliendo, que el sector peuda subsanarlo para que no haya ningún problema”

A través del número de LOCATEL 5556581111, las personas pueden reportar su queja en contra de un restaurante.

