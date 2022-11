El ministro Arturo Zaldívar considera a la SCJN como un equilibrador del país

El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el verdadero poder equilibrador del país y con sus resoluciones demuestra que no existe sumisión ante nadie.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad a integrantes del Poder Judicial, Zaldívar señaló que la verdadera democracia se da con la defensa de los derechos de todos.

Dijo que, con sus resoluciones, el máximo tribunal demuestra todos los días que no tiene compromiso ni sumisión con nadie, pues su única guía es la Constitución.

“Sin la Corte no podría haber democracia constitucional, sin la Corte los derechos humanos no serían sino retórica, sin la Suprema Corte no podría haber esperanza de avanzar hacia un país más justo y más igualitario”, indicó.