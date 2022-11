López Obrador alista un "plan B" si no aprueban la Reforma Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que alista una nueva reforma a leyes reglamentarias en materia electoral que no requiera del apoyo de la oposición, la cual enviará al Congreso de la Unión si los diputados y senadores rechazan su actual propuesta de reforma constitucional.

La eventual iniciativa de reforma, aseguró, no violará la Constitución y buscará también reducir el número de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en el Senado, y que se elija a los consejeros mediante el voto.

Las declaraciones del mandatario se dan en respuesta de que ayer el PAN, PRD y MC reiteraron su rechazo a la Reforma Electoral, y que el PRI dijera que no va a apoyar ninguna legislación que resulte regresiva o lesione al INE. López Obrador convocó al Congreso a votar la reforma lo antes posible.

-¿Un plan B? -se preguntó al mandatario durante la Mañanera en Palacio Nacional.

“Un plan B (risas). Imagínense cuántas notas va a haber el día 1 (de diciembre). Es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del INE y del Tribunal Electoral.

La Reforma Electoral se discute en el Senado. Foto: Archivo

Que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe de acuerdo a lo que establece la Constitución la posibilidad de hacer una reforma lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia.

Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar porque dejar de luchar es como empezar a morir, uno debe de luchar por sus ideales”, contestó el mandatario federal.

“La reforma debe ser votada lo antes posible”

AMLO expuso que la reforma debe ser votada lo antes posible, como pide la oposición, para que se evidencie quiénes no quieren reducir el costo al erario público de la democracia en México.

“Lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la cámara de diputados, en la Cámara de Senadores es lo mismo, no es mayoría simple, también son dos terceras partes”, expuso.

AMLO negó que haya enviado un mensaje a Monreal con Adán Agusto. Foto: Archivo

También se cuestionó a López Obrador sobre las declaraciones del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, respecto a que van a analizar sin prisa la iniciativa de reforma en cuanto la reciban de la Cámara de Diputados, escuchando a todos los sectores, incluso a los que marcharon el domingo en defensa del INE.

De manera indirecta, dijo al senador que “cada quien asuma su responsabilidad”.

-¿Usted cuenta con el apoyo de la bancada en el Senado?

“Siempre, siempre hemos tenido el apoyo”, contestó.

Se cuestionó también al mandatario si envió un mensaje a Monreal con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante su reunión de ayer.

“No, no, yo no mando mensajes ni tengo palomas mensajeras, Adán es mi amigo y además es secretario de Gobernación, y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien. Pero aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuar a partir de principios, de ideales y no olvidar, jamás, de que el pueblo es el soberano”, contestó.

SIGUE LEYENDO:

Cuarto informe: López Obrador soltará una "bomba política" el 1 de diciembre en el Zócalo

Médicos de 21 países trabajarán en México desde el 1 de enero de 2023 por 53 mil pesos mensuales

RMG