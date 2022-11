Cuarto informe: López Obrador soltará una "bomba política" el 1 de diciembre en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que prepara una “bomba política” para el informe que dará el próximo 1 de diciembre de sus cuatro años de gobierno, que será a las 17 horas en el Zócalo capitalino, pues hablará de temas que “no se saben”.

-¿Llenará el zócalo, presidente? -se le preguntó este martes durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Yo creo que sí, pero invito, porque no es nada más esto, van a decir ‘no, eso ya lo sé’. No, no, voy a decir cosas que no saben”, contestó.

-¿Alguna bomba política? -se cuestionó.

“¿Alguna qué?”, contestó.

-¿Alguna bomba política? -se insistió.

“Ah, sí, sí, tiene que haber nota si no, no”, respondió entre risas.

Adelantó que destacará como logro “más importante” de su gobierno el que se esté atendiendo “a los marginados como nunca, y eso voy a demostrarlo el día 1”.

AMLO invita a ir al Zócalo

“El día 1 están invitados todos, va a informarse sobre lo realizado en cuatro años, es una reunión amplia, informativa a las 5 de la tarde, para que no nos agarre la noche y vamos a puntualizar todo lo realizado, que considero es bastante y sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados, los olvidados, los humillados son ahora los que tienen atención prioritaria preferente…

“¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos para los programas de Bienestar? ¿Cómo no voy a estar satisfecho con eso? Si la inversión pública en los cuatro años, la inversión pública ha crecido más del 50 por ciento, pero no sólo es que la inversión pública haya crecido el 50 por ciento, es que creció el 50 por ciento en términos cuantitativos, pero imagínense cuánto ha rendido porque no hay la corrupción que había antes, cuánto rinde, dos o tres veces más”, destacó.

AMLO asegura que se llenará el Zócalo durante su informe. Foto: Archivo

También retó a sus opositores a que sigan movilizándose contra su gobierno y llenen tan siquiera el Zócalo, pues dijo que los que marcharon el pasado domingo ya no habían salido a las calles desde hace muchos años.

“Esto que pasó antier de la marcha muy bien, el que se aclaren las posturas porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Entonces, no hay espacio para la simulación y eso me da mucho gusto, imagínense que marchen juntos Madrazo y Elba Esther y Fox y Chong, y Woldenberg, Lozano, Gustavo de Hoyos, pura finísima persona.

Entonces, es realmente algo excepcional, ¿cuándo se iba a pensar en eso, quiénes marchaban en México?, y por eso los estoy animando a que le sigan porque tienen que llenar el Zócalo.

“Ayer dije que apenas equivalía su marcha a la mitad del Zócalo, yo creo que me excedí, pero hay que ir hacia adelante. Yo cuando comencé iba yo con un megáfono a los pueblos, y me escuchaban cinco, y cuando se acercan 20 era yo feliz, feliz. Una de las cosas que no voy a olvidar es que saqué un aplauso de un camión”, narró el mandatario.

SIGUE LEYENDO:

Médicos de 21 países trabajarán en México desde el 1 de enero de 2023 por 53 mil pesos mensuales

¿Cómo registrar ante el IMSS a las trabajadoras del hogar? La Secretaría del Trabajo lo explica

RMG