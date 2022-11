Investigador de la UNAM: "Lo del plan B de AMLO no es nuevo, ya se utilizó en la Reforma Eléctrica"

Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que lo del plan B de Andrés Manuel López Obrador en caso de que no se apruebe la Reforma Electoral, no es nuevo y que ya es una fórmula que se utilizó antes con la Reforma Eléctrica.

En entrevista con Javier Solórzano para “El referente informativo” de El Heraldo Radio el investigador de la máxima casa de estudios señaló hay cosas que se pueden modificar al emitir leyes secundarias “eso sería más sencillo que realizar una reforma constitucional“añadió que “no es lo que el presidente hubiera querido, pero tal parece que las condiciones no son las idóneas”.

Subrayó que el sistema mexicano está pensado en trienios y en sexenios Foto: Facebook Juan Jesús Garza Onofre

Explicó que para nombrar consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE) es necesario modificar la Constitución porque dice expresamente cual es el procedimiento pero que con las leyes secundarias se pueden modificar las atribuciones del INE o de su organización particular.

Reconoció que hay mucho que analizar y corregir, pero advirtió que las modificaciones deben ser premeditadas “claro que se pueden hacer modificaciones, pero no tendrían que tener la lógica de cambiar a todo el organismo por completo, implica un análisis para ver que cambiar”.

Garza Onofre destacó que falta pocas elecciones importantes como la del Estado de México y que se tendría que aprovechar el tiempo para fortalecer a las instituciones, pero previendo escenarios, enfatizó que la actual legislación no está preparada.

Desaprobó la propuesta de acortar los mandatos a 4 años

Sobre la propuesta de reelección de los presidentes y de acortar el mandato a 4 años declaró “parece que es copiar el modelo gringo… me parece una cuestión que no está pensada, resulta más bien una ocurrencia, estas modificaciones no se pueden hacer a la ligera… el sistema mexicano está pensado en trienios, en sexenios”.

Agregó que pareciera una propuesta hecha desde lo individual “rompe toda lógica, en México pedir que cambien el sistema de 6 a 4 años cambia toda la estructura, pareciera que no tiene ni pies, ni cabeza no creo que transite”.

“Cambia por completo el modelo presidencial para 2024, los tiempos no ayudan a que esta iniciativa sea viable… si se quieren cambiar las reglas del juego no hay que hacerlo al minuto 75, hacerlo a esta altura del partido va a generar incertidumbre” finalizó.

DME