No pueden recibir su rehabilitación ante la negligencia del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en Jalisco

Pese a que aún no concluye la pandemia por la COVID-19 y con el comienzo de casos de influenza estacional, niños y adolescentes con alguna discapacidad física o intelectual (parálisis cerebral, síndrome de Down, entre otras), que acuden a las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro, para atender en sus terapias de rehabilitación física, enferman de gripe y hasta neumonía.

Lo anterior es consecuencia de que la temperatura de la alberca es muy baja. Aunque se han presentado diversas quejas ante las autoridades deportivas, no se ha remediado la situación y las ausencias de los niños se vuelven evidentes.

“La alberca para niños con discapacidad y personas de la tercera edad no la están climatizando. Los meten a nadar con el agua fría. Mi hijo es usuario de la alberca, tiene síndrome de Down. Él sale hecho una paleta, tiembla de frío. Ni siquiera los instructores se animan a meterse a la alberca por lo fría que está. Ya esta semana no fue a clases el niño, porque se enfermó. Ya metimos la queja en la oficina correspondiente”, externó Jorge, uno de los padres que lleva a su adolescente a clases de natación.

Hay pacientes que están en silla de ruedas y que necesitan indispensablemente la natación frecuente para que sus músculos no se atrofien, además de su terapia de rehabilitación.

Sin embargo, por la temperatura del agua dejan de ir hasta cuatro meses porque se resfrían a cada rato, lo que obviamente trae repercusiones en su cuerpo.

“Desde septiembre, el agua está fría y turbia. Por la suciedad ya comienzan también con problemas en la piel. Nosotros asistíamos lunes, miércoles y viernes. Digo asistíamos porque me vi obligada a no llevarlo. Su médico me dice que no puede suspender la natación, pero nosotros somos de pocos recursos, no podemos pagarle una escuela privada de natación todo el año. Y él no puede estar sin ejercicio. La petición es que pongan el agua calientita y que esté limpia. En esta administración, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y a veces hasta febrero el agua está helada ¿qué hace uno?

Pues, no llevarlo, pero en su salud repercute ¿Pagar una mensualidad y no llevarlo? Tampoco me parece justo. Piensa uno en los niños con discapacidad, en las personas de edad avanzada, ellos tienen más bajas las defensas. Por los maestros, yo no tengo ninguna queja, pero que los directivos del Code se pongan las pilas, que destinen recursos para que el agua esté calientita en el invierno”, añadió Adriana, usuaria de las instalaciones desde hace una década.

Otro preocupado padre de familia coincidió en que ya se ha dicho en varias ocasiones a las autoridades, cuál es la situación en la alberca del Code, sin ninguna respuesta: “En el Code Jalisco (ubicado en avenida Alcalde) hay un problema desde hace un mes con la baja temperatura del agua en las albercas. Mi hija se ha resfriado en dos ocasiones debido a que el agua está helada. La última clase ella sólo se metió y se salió porque no soportó el agua helada”, explicó Juan.

Ante los reiterados resfríos, algunos ya han optado por sacar a sus hijos durante la temporada invernal y como no tienen dinero para pagar clases privadas de natación, los niños y adultos mayores sufren retrocesos en su salud muscular.

“Esperemos que las personas responsables nos ayuden dando una solución. Yo he pensado en sacar a mis hijas durante el invierno porque pueden enfermarse gravemente”, dijo otro progenitor.

David Prado, director de Gestión Interinstitucional del Code Jalisco, se comprometió a que a más tardar el viernes ya habrá agua templada en las albercas.

“Tuvimos un desperfecto con tres bombas de calor. La alberca olímpica de Code Alcalde tiene 10 bombas de calor que son las que alimentan el agua caliente y tuvimos un desperfecto con tres de ellas, eso fue lo que nos complicó y ha ocasionado que el agua esté algo fría. La realidad es que también nos tardamos un poco con este tema porque no encontrábamos las refacciones para hacer las reparaciones pertinentes. Ya estamos trabajando en recuperar la temperatura del agua. Creemos que en unos dos días ya se vea un cambio significativo en la temperatura. Para mitigar un poco, estamos cubriendo el agua de la alberca al terminar las actividades", argumentó.

El Heraldo de México tuvo acceso a recetas médicas de los niños por atenciones a reiterados padecimientos. Sin embargo, el CodeE aseguró no haber encontrado reporte alguno de que los niños enfermaban.

“Tenemos un protocolo cuando sucede una situación en nuestras instalaciones, personal operativo-administrativo, doctor, entrenador para avisar de manera inmediata para darle seguimiento a los temas. No encontramos ninguna historia médica, pero independientemente de esto le pedimos a los doctores generales que estén pendientes para atender alguna situación. Indiscutiblemente, nuestro compromiso siempre será mantener nuestras instalaciones de manera óptima para que puedan desarrollarse las actividades físico-deportivas en nuestras instalaciones, no nada más las albercas como tal. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los usuarios sientan calidad en la atención", agregó.

