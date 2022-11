¿Eres de izquierda o derecha?: Qué define las diferencias políticas e ideologías

“No hay gente químicamente pura de izquierdas o de derechas, sino que todo el mundo tiene componentes de ambas ideologías y todas las personas cuerdas son contradictorias y sólo los locos son monotemáticos” - Fernando Savater

El ser humano, como parte de una sociedad, tiene una tendencia fuerte a dividirse entre grupos que comparten ciertos intereses, ideologías y valores en común. No muy frecuentemente es que decidimos salir de estos grupos para ampliar nuestro panorama y entender el otro lado de la moneda.

Esto no sólo es culpa nuestra, sino también de las redes sociales que diseñan algoritmos en los cuales nuestros ideales se ven fortalecidos en lugar de fomentar un diálogo sano con otros grupos.

¿Qué define la ideología política?

Aunque, si bien todos pertenecemos a algún lado del espectro político, también es una realidad que éste posicionamiento está altamente influenciado por el entorno en el que nos desarrollamos y desenvolvemos.

Sin embargo, que salgamos de éste entorno es complicado ya que, literalmente, todo lo que nos rodea busca de cierta manera fomentar nuestro propio pensamiento en lugar de ponerlo a prueba. Ahí está el primer problema.

El segundo problema es el orgullo, es muy complicado que alguien de cierto lado del espectro admita que el contrario tiene un buen punto. Y mucho menos que lo quiera aplicar en su día a día porque sí, estas ideologías quieran o no influyen en su vida diaria, en realidad las tenemos arraigadas. Al final, va a valer más el no ser excluido de un determinado grupo que el implementar ideas que lo llegaran a diferenciar “negativamente” del entorno social al que pertenece.

El tercer elemento en contra de un enriquecimiento entre posturas es el “filtro burbuja”, este fenómeno hace referencia a cómo los algoritmos te alejan de la información y perspectivas por las cuales no has mostrado interés lo que lleva a la pérdida de contenido relevante. Ésta misma pérdida, es la que excluye a un sector de otro y fomenta la polarización; al estar tan aislados de otros puntos de vista, fácilmente nos volvemos intolerantes.

Cómo evitar las diferencias políticas

¿Qué hacer? La respuesta suena fácil pero ejecutarla no lo es tanto; salirse de la zona de confort tanto en medios como en el día a día. Leer artículos escritos por la postura contraria puede enriquecer tu propio punto de vista o incluso ayudarte a implementar ciertas cosas al propio que no habías visto antes. También salirse del entorno social común un poco e intentar convivir con otros en espacios, donde se fomente un diálogo enriquecedor y mutuamente efectivo para todas las partes.

Es una realidad lo que dice Savater cuando se refiere a la locura de los monotemáticos, en realidad todos necesitamos seguir aprendiendo para crear una mejor sociedad… tolerante, respetuosa y capaz de fomentar un esfuerzo comunal equitativo para llegar a la meta que, sin importar tu posición en el espectro político, es la misma: crear un mejor país tanto para nuestra generación, como para las que vienen.

“La correspondencia unívoca no sirve en el lenguaje político, donde tanto la derecha como la izquierda pueden representar el lado positivo, o, analógicamente, el negativo de la contraposición”, señala Norberto Bobbio en Derecha e Izquierda

Izquierda o derecha

Con lo anterior lo que se expone es que en el ámbito político no existe esta noción de que el bueno está de un lado y el malo del otro dentro del espectro, sino que más bien, los buenos y los malos pueden encontrarse tanto en la derecha como en la izquierda.

Izquierda y derecha ya no se limitan a ser simplemente ideologías, reducirlas a esto es una simplificación que no les hace justicia. Desde mi punto de vista, esta díada ya no es apta para la sociedad actual, tomando en cuenta que ésta misma surgió a partir de la Revolución Francesa, es decir, lleva casi dos siglos existiendo; ya no tiene ningún beneficio para la sociedad basarse en las posiciones en el espectro político, sino que más bien, hay que buscar un enfoque en las problemáticas existentes dentro de una sociedad como lo propone Norberto Bobbio.

Con esto de “basarse en los problemas” se refiere a que hay múltiples retos a solucionar, tanto políticos, como sociales y económicos para los cuales un individuo cualquiera puede buscar soluciones clásicamente concebidas como de derecha o de izquierda, sin la necesidad de encerrarse en una caja limitante. El punto es buscar todos los puntos de vista y esperar que, a través de la diversidad se llegue a un consenso claro para conseguir los mejores resultados y soluciones posibles.

