¿Por qué los países del Caribe se quieren independizar de la monarquía británica?

La Mancomunidad de las Naciones se creó en 1931 y está compuesta por 54 países de los cuales, a excepción de Ruanda y Mozambique que comparten el pasado histórico con el Reino Unido: la colonización. Sin embargo, 14 de ellos aún conservan al monarca británico como jefe de Estado (Antes la Reina Isabel II, ahora el Rey Carlos III) y hoy en día buscan su independencia. Países del Caribe como: Bahamas, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía han hablado abiertamente sobre su idea de independizarse del imperio británico y hacen el llamado al republicanismo.

Todos estos países quieren retomar el ejemplo de Barbados que logró su independencia en noviembre de 2021 y que, si bien aún mantiene lazos con el Reino Unido y sigue formando parte de la Mancomunidad de las Naciones, desea tomar decisiones como república independiente. Estos coinciden entre sí que desean romper lazos, cuentan con un sentimiento anticolonial y es importante completar el círculo de independencia. Adicional a lo antes mencionado, se busca la reparación y compensación de los daños que ocasionó la corona británica durante muchos años en donde las islas se convirtieron en puntos para la esclavitud, además donde se mantuvieron vulnerables al contar con restricciones para la compra de tierra y salarios precarios.

Ser o no ser independiente

El sentimiento de independencia también surge de querer mantener su historia así como su esencia cultural dentro de los centros educativos y, también, porque no se ven beneficiados por el control de la corona británica ya que nunca se les otorgó algún beneficio o apoyo económico en algún sector como por ejemplo de salud y educación que pudiera incentivar o mejorar la calidad de sus ciudadanos. Si estos países lograran convertirse en repúblicas, estos desean aún mantener su relación diplomática con el Reino Unido, ya que estos siempre han comentado que pese a su pasado histórico, aún mantienen una relación cordial con el país anglosajón.

Si se habla en términos comerciales, el Reino Unido no tiene ningún impacto relevante sobre las importaciones-exportaciones de las islas del Caribe. De acuerdo con The Observatory of Economic Complexity (2021), su principal socio comercial es Estados Unidos y le sigue Polonia. Estos países principalmente exportan petróleo refinado y buques de pasajeros y carga. En cuanto a su importación, las variantes del petróleo como el refinado y crudo son dominantes. Cabe mencionar, además, que estos países se han abierto al comercio con países de Asía como China, Corea del Sur, Singapur y países de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Turquía.

La independencia de las Islas del Caribe

Si bien, las islas de Caribe fueron de las más afectadas económicamente durante la pandemia de Covid-19 dado que son muy dependientes del turismo, sin embargo, de acuerdo con la CEPAL en su publicación de La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe (2021), la IED se mantuvo estable tanto en el sector del turismo como inmobiliario, además incrementó en el sector industrial un 23% y en el sector eléctrico 47 por ciento.

La independencia de estos países de la monarquía británica representa un paso histórico muy importante para abrirles las puertas hacía una república capaz de tomar decisiones y mantener su diversidad cultural. Además, puede esperarse fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con el resto del Caribe y América Latina.

Sigue leyendo:

Reina Isabel II: la herencia de racismo, explotación y colonialismo de la corona inglesa

Gorbachov y el socialismo verdadero