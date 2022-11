Hoy no circula Día de Muertos: ¿qué autos descansan este 2 de noviembre en la CDMX y Edomex?

Entramos de lleno al último bimestre del 2022, además estamos en plenas celebraciones del Día de Muertos, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este miércoles 2 de noviembre en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 2 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 3 y 4 en su placa o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circula este miércoles 2 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Claudia Sheinbaum presume menor tiempo de traslados gracias al Trolebús Elevado

El primer sistema de transporte colectivo que transita en el segundo piso de la Ciudad de México ya inició operaciones y por ello, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX, destacó que los tiempos de traslado se han acortado para los habitantes de esta zona de la capita mexicana.

La mandataria informó a las y los capitalinos que el Trolebús Elevado brinda servicio de las 05:00 a las 24:00 horas, en un horario de lunes a domingo, es decir, los siete días a la semana; mientras que el costo de servicio, de la ruta de 8 kilómetros, es de 7 pesos para las y los capitalinos, así como para cualquier visitante que se desplace por el oriente de la ciudad.

Sigue leyendo:

Día Mundial de la Ecología: Energía solar en CDMX evita emisión de casi 700 toneladas de CO2

Sedema identifica 596 registros de fauna en el Desierto de los Leones

VIDEO: el cardíaco momento en que un hombre baja a las vías del Metro para rescatar una pelota