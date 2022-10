AMLO: "Voy a terminar mi gobierno, nos va a ayudar el creador, la naturaleza y la ciencia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que tendrá un buen estado de salud en los próximos dos años para terminar su sexenio y sentar las bases de su proyecto de transformación nacional.

En un mensaje a los trabajadores petroleros durante la supervisión de la modernización de la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, el mandatario federal anunció que se van a construir dos plantas de licuefacción en Altamira, Tamaulipas, y Coatzacoalcos, Veracruz.

“Va a seguir habiendo trabajo, siempre mientras estemos con vida, porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno, porque nos va ayudar al creador, nos va ayudar, la naturaleza y nos va ayudar la ciencia”, afirmó.

A casi una semana de la filtración de documentos de su estado de salud, López Obrador dijo que su salud le permite trabajar 16 horas al día para concluir todas las obras de su gobierno y establecer los cambios que necesita México.

Vamos a inaugurar esta obra y muchas obras Foto: Especial

“Ya me faltan dos años, pero es muchísimo tiempo, porque no trabajo 8 horas, trabajo 16 horas diarias los 7 días de la semana, por eso es como si me faltarán 4 años, estos dos van a convertirse en cuatro. Vamos a inaugurar esta obra y muchas obras más todavía, no a la reelección, porque yo soy maderista, acuérdense ‘sufragio efectivo, no reelección’, pero vamos a dejar sentadas las bases, bien fincado el cambio para que ya no pueda darle marcha atrás”, explicó.

Hacienda pública fuerte

López Obrador dijo que se tiene una hacienda pública fuerte lo que permite no incrementar los impuestos ni los precios de los combustibles.

“Antes los machuchones de arriba no pagaban impuestos, los que no pagaban ahora tienen que pagar, y ya tenemos una hacienda pública fuerte, ya tenemos presupuesto. No necesitamos ni aumentar impuestos, ni aumentar el precio de las gasolinas, acuérdense que hoy aquí en nuestro país es más barata la gasolina que en Estados Unidos, y eso no sucedía”, indicó.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO: refinería Olmeca en Dos Boca tendrá inversión de 233 mil mdp

AMLO recibe hamaca de regalo en la Mañanera: "Es símbolo de las vidas a las que ha dado luz"

Tamaulipas: Fiscalía decomisa réplicas de artículos militares

dhfm