Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía: "Me voy con la mano tendida"

Tatiana Clouthier anunció en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que dejará de ser la titular de la Secretaría de Economía.

Al respecto, López Obrador informó que recibió un escrito de Tatiana Clouthier "en donde me comunica que desea retirarse del gobierno no de la lucha", indicó el mandatario quien agradeció su contribución a su movimiento y por todo lo que apoyó a la 4T, dijo.

“Respetamos su decisión. Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”, externó AMLO.

El jefe del Ejecutivo aseguró que Tatiana Clouthier “no puede irse por la puerta de atrás” y la invitó a tomar la palabra para que hiciera público el contenido de la misiva que le envió al exponerle los motivos de su declinación como funcionaria federal.

Señaló que para este viernes presentarán a la o el nuevo titular de la Secretaría de Economía, y aseguró que el motivo de la dimisión de la secretaria fue por "motivos personales", aunque no lo mencionó Clouthier.

AMLO sentirá la ausencia de Tatiana Clouthier

El mandatario Federal afirmó que la ausencia de la funcionaria en su administración será notoria, pero aplaudió que Tatiana Clouthier sea fiel a sus convicciones.

“Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y repito vamos a sentir su ausencia.

Pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país”, manifestó López Obrador.

En lo que va del gobierno de López Obrador, es la segunda vez que la Secretaría de Economía cambia de titular, ya que Graciela Márquez Colín estuvo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, para que Clouthier asumiera el cargo el 4 de enero de 2021.

La despedida de Tatiana Clouthier al borde del llanto

En su intervención, la aún funcionaria federal agradeció la “gran oportunidad que me has dado (AMLO) de poder caminar contigo en favor de la 4T. SI hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada para jugar en la Ligas Mayores. Conocer el país, representarlo, nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera en favor de México.

Uno debe saber como en el juego, cuando retirarse, estoy segura que no hay posición menos importante que la otra. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo", indicó.

Asimismo Tatiana Clouthier señaló casi al borde del llanto: “O como decimos desde el espacio común, ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar (voz entrecortada) de involucrarnos en el quehacer del país. Lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias, por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, y acotó:

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yoris siempre receptivo para ti y para Beatriz”. finalizó Tatiana Clouthier.

Manuel Clouthier expone polémica teoría sobre la renuncia

Manuel Clouthier, el hermano de la titular saliente de la Secretaría de Economía, externó su punto de vista sobre la dimisión, y aseguró que a pesar de que no se ha puesto en comunicación con Tatiana Clouthier, piensa que se trata de un tema sobre la Guardia Nacional (GN).

Lo anterior luego de que en estos días se aprobó en el Senado la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 para apoyar con las labores de seguridad pública, y sobre todo para consolidar la presencia de la Guardia Nacional, asegura López Obrador; no obstante, en ese sentido, Manuel Clouthier aseveró en su cuenta de Twitter:

“Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión !Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”.

