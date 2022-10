Tatiana Clouthier: ¿Por qué renunció a la Secretaría de Economía? Esto dice su carta de despedida

Visiblemente emocionada y con un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier dio a conocer que renuncia a su cargo como secretaria de Economía. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que tras jugar en las Grandes Ligas, ahora se pasa a la porra.

Clouthier leyó la carta de renuncia para evitar especulaciones, dijo. Al final de su lectura, se acercó al presidente quien solo aplaudió pero no la abrazó. La ahora ex secretaria comenzó la lectura de la carta.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre la causa por la que no regresó el abrazo que le dio la aún secretaria de Economía, el mandatario envió besos dedicados a la funcionaria al asegurar que fueron dedicados para Tatiana Clouthier que la quiere mucho, y sobre el abrazo aseguró que no se percató de ello.

"No me había dado cuenta de eso, van a inventar todo, ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya exprese, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada”. dijo AMLO.

¿Qué dice la carta de Tatiana Clouthier?

“Estimado presidente aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la cuarta transformación. Sí hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada jugar en las Ligas Mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera favor de México”, dijo.

El abrazo entre AMLO y Clouthier que causó sorpresa. Foto: Presidencia

“La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado de liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país, no obstante uno debe saber cómo en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra puesto en el público y la porra uno tiene un papel con un papel fundamental para animar siempre a los jugadores”, leyó.

Clouthier relató que como lo platicó con López Obrador “desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, la oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me pasó a la porra desde donde seguiré con Ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común. hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país”.

Con la voz entrecortada, dijo que quisiera decir más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es ¡Gracias! una ocasión más por enseñarme apreciar las diferencias como un espacio de respeto de diálogo de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria.

La funcionaria leyó su renuncia en la Mañanera. Foto: Presidencia

Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme 3 días a la Mañanera ya no podía. Y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y yori receptivo para ti, para Beatríz… Muchas gracias”, concluyó.

Los motivos de la reununcia y quién será el sustituto

Por su parte, López Obrador señaló que para este viernes presentarán a la o el nuevo titular de la Secretaría de Economía, y aseguró que el motivo de la dimisión de la secretaria fue por "motivos personales".

El mandatario aseveró: “Tatiana ya lo dije, es un mujer con principios y recta y con criterio, si fuesen otras razones (de su renuncia) pues lo hubiese manifestado”.

Asimsimo, no respondió a los cuestionamientos si la renuncia de Clouthier fue por diferencia por el tema de la Guardia Nacional, el plan anti inflacionario o las consultas en materia de energía en el marco del T-MEC.

Al término de su lectura, la funcionaria abandonó Palacio Nacional y se fue caminando mientras era cuestionada sobre la decisión que dijo, la tomó desde el pasado 26 de septiembre. No emitió declaración específica sobre al reununcia que hizo al cargo.

