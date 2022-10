Claudia Sheinbaum envía mensaje de apoyo a Tatiana Clouthier y reconoce su labor

Este jueves, Tatiana Clouther, titular de la Secretaría de Economía, anunció su renuncia en la "Mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador, una noticia que se da en el contexto de las conversaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC). Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le compartió un mensaje de apoyo.

"Querida Tatiana Clouthier tu aportación a la transformación del país es inigualable. Mi reconocimiento, aprecio y admiración siempre", señala Sheinbaum Pardo en su mensaje de Twitter, y también asegura que seguirán trabajando en conjunto. Por su parte, Clouthier Carrillo manifestó que "mi oportunidad de sumar está agotada. (...) Uno debe de saber, como en el juego, cuándo retirarse".

Tatiana Clouthier es maestra, política y ha participado en la vida pública del país desde las filas de la Cuarta Transformación dirigido por Morena. En este escenario, Claudia Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad de mandarle un abrazo solidario a la ex funcionaria federal, con quien ha compartido diversos escenarios y a quien le ha externado en el pasado su cariño y apoyo como una mujer líder en el país.

Despedida a Tatiana Clouthier

Cabe recordar que en el pasado, López Obrador manifestó que Sheinbaum, Clouthier y otros actores políticos de su gabinete, representan un "relevo generacional", pues la hoy ex secretaria de Economía se colocaba entre las "corcholatas" para las elecciones presidenciales del 2024.

No obstante, con la renuncia de Tatiana Clouthier los analistas subrayan ya no se proyecta por alguna candidatura, aunque tampoco descartan nada. En estos momentos la ex secretaria federal señaló como causa de su decisión que "mi oportunidad de sumar al equipo está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México envió su mensaje de apoyo, poco después del anuncio que hizo Clouthier en conferencia de prensa, a cuya reacción se sumaron la de otros representantes como la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el canciller Marcelo Ebrard; el dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

Sigue leyendo:

Tatiana Clouthier: ¿Por qué renunció a la Secretaría de Economía? Esto dice su carta de despedida

Tatiana Clouthier deja la Secretaría de Economía