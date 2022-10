Claudia Sheinbaum pone en marcha Zaragoza Segura, operativo contra el robo en transporte público

Desde el Aguacatillo, en la alcaldía Iztapalapa, fue puesto en marcha el operativo Zaragoza Segura, estrategia metropolitana contra el robo a transporte público.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el acto donde planteó que el principal objetivo es hacer de la Calzada Ignacio Zaragoza, donde transitan a diario dos millones de personas, una vialidad segura.

"El objetivo es hacer que Avenida Zaragoza, en su continuidad hacia la carretera en el Estado de México, en el oriente de la Ciudad de México, sea una zona segura. No solamente Calzada Zaragoza, sino también las colonias que están alrededor de esta vialidad. Son un número de elementos muy importantes que van a estar presentes de manera permanente, pero también buscar un esquema itinerante", sostuvo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que contarán con un estado de fuerza de más de 300 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial, quienes estarán distribuidos en 44 puntos de revisión y presencia en las zonas identificadas con más eventos de robo o más antecedentes donde ha habido algún tipo de queja.

Serán más de 300 elementos en el programa

FOTO: Carlos Navarro

En la Calzada Ignacio Zaragoza habrá 19 Puntos de Revisión y 15 Puntos de Presencia, los cuales comprenderán zonas de ingreso y salida de la Ciudad de México. Mientras que en la Calzada Ermita Iztapalapa instalarán 8 puntos de revisión y 2 de presencia.

Los puntos descritos operarán en distintos horarios en los que hay mayor afluencia de usuarios del servicio de transporte público, de 05:00 am a 09:00 am, pero irá cambiando también para que no sean los mismos horarios; igual de 01:00 pm a 03:00 pm y de 06:00 pm a 10:00 pm.

"Esto nos permitirá garantizar que se pueda dar respuesta inmediata, ante cualquier denuncia que haga un ciudadano, además los choferes y pasajeros de las diferentes rutas ya tendrán identificados esta presencia policial, para que sepan también a dónde acudir ante cualquier delito. Es decir, habrá puntos fijos con el propósito de que la ciudadanía sepa a dónde acudir y también los choferes, y otros itinerantes que estarán cambiando de manera permanente", explicó el Jefe de la Policía capitalina.

En este despliegue coordinado participará la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México y autoridades de varios municipios, entre ellos Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y los Reyes la Paz, entre otros.

El Secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, aportan un estado de fuerza de 200 uniformados. El funcionario señaló que de enero a agosto de 2022, en comparación con el mismo lapso del año pasado, en los municipios que colindan con la capital tienen una tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

Omar García Harfuch explicó los detalles del programa

FOTO: Carlos Navarro

En el evento también estuvieron presentes la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; el Comandante de la Primera Zona Militar, Gral. Brig. DEM, Óscar Rentería Shazarino; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, Comisario José Luis Bucio Quiroz; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández; la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra y el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero.

También el presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García; el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda; la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Cristina González Cruz y la presidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Jazmín Gómez Vargas, entre otros.

