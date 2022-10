México condenó ante la ONU lanzamiento del misil balístico de Corea del Norte: “Nos parece grave”

La tarde de este miércoles 5 de octubre Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó el lanzamiento del misil balístico de Corea del Norte que sobrevoló el territorio de Japón antes de caer en el Océano Pacífico.

“Nos parece grave que continúen los lanzamientos de misiles que contravienen la resolución del Consejo de Seguridad. México se opone a todas aquellas acciones que pretendan vulnerar los acuerdos multilaterales sobre la no proliferación de las armas nucleares y que ponen en riesgo la seguridad internacional”, declaró el embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El funcionario destacó que México se unió a la condena que hizo António Guterres, secretario general de la ONU, sobre el lanzamiento y comentó que desde el 2017 no se presentaba una situación “tan grave como esta”.

Asimismo, mencionó que el lanzamiento dejó en evidencia la incapacidad que ha tenido el consejo para evitar que Corea del Norte “continúe fortaleciendo y desarrollando su programa balístico en detrimento de la arquitectura de desarme y no proliferación”.

La acción de Corea del Norte puso en riesgo la seguridad marítima y aérea de la zona, además, sostuvo de la Fuente, su postura nuclear resulta contraria a los objetivos de un “mundo libre de armas nucleares”.

También declaró que el Consejo de Seguridad debe cumplir con su responsabilidad de hablar a una sola voz ante cualquier acción que contravenga la paz y seguridad internacional, por lo que la península de Corea no debe ser la excepción e hizo un llamado a los actores con mayor influencia en la región a no escatimar esfuerzos para el pronto retorno diálogo del tema a la mesa de negociación mediante el diálogo porque “guardar silencio ante la escalada de tensiones que estamos viviendo no ayuda a traer soluciones que por otro lado son urgentes”.

“Mi país reitera el llamado a ejercer máxima moderación. A no llevar a cabo acciones que resulten en confrontaciones adicionales e insistimos en la necesidad de un diálogo con la República Popular Democrática de Corea que conduzca a la desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana”, puntualizó el embajador de México en la ONU.

António Guterres calificó el lanzamiento como un “acto temerario” y que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad y acusó también a Corea del Norte de “despreciar cualquier consideración por la seguridad marítima y de la aviación internacional”.

En un comunicado, el jefe de Naciones Unidas instó al gobierno norcoreano a retomar el diálogo con actores clave con el fin de lograr “una paz sostenible y la desnuclearización completa y verificable de la península de Corea”.

El nuevo lanzamiento norcoreano tiene lugar después de que Tokio, Washington y Seúl la semana pasada hicieron maniobras conjuntas en el mar de Japón con objeto de contrarrestar los desarrollos armamentísticos norcoreanos de SLBM (misiles balísticos que se disparan desde un sumergible)”, en las que participó el portaaviones estadounidense USS “Ronald Reagan”.

El pasado mayo, Estados Unidos propuso endurecer las sanciones internacionales contra Corea del Norte en respuesta a sus repetidos ensayos armamentísticos, pero Rusia y China vetaron la iniciativa.

*Con información de EFE

