Hackeo a SEDENA provoca diversas posturas en la Cámara de Diputados

Morena en la Cámara de Diputados, minimizó la gravedad del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y señaló que seguirá ocurriendo en otras instituciones.

Ignacio Mier, coordinador del grupo mayoritario en San Lázaro, indicó que tras el golpe informático hay que legislar en torno a la materia.

“Lo que sucedió es una enfermedad de nuestro tiempo. Hay que acostumbrarnos que es va a pasar, le va a pasar a instituciones públicas, instituciones privadas, educativas, incluso personales, que el hackeo, información anteriormente era sustraída con documentos y ahora utilizan las tecnologías. Digamos que son los signos de nuestros tiempos. Antes eran de otra manera, ahora es de manera cibernética", expuso.

Comentó que incluso ya hay una iniciativa que presentó el diputado federal del partido verde, Javier López Casarín, en la que advierte de los riesgos de hackeo a las instituciones públicas, que ya han sufrido incluso empresas informáticas.

“Eso le pasa a grandes corporativos y transnacionales, bueno a los propios diseñadores, desarrolladores de sistema operativos, a Apple le pasó, a Microsoft, a Facebook”, resaltó.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, pidió que se realice una investigación para precisar quién está implicado en el hackeo, y que pone en riesgo información sensible sobre la seguridad nacional.

“Es de presumirse que se llevaron información sobre grupos delictivos, sobre objetivos delictivos y sobre la seguridad de nuestro país. Entonces se tiene que hacer una investigación. Segundo, es importante dedicar recursos para la protección de nuestra información, me refiero a la información sensible. Tercero, todo este tipo de cosas que vienen pareciendo pues deben y merecen ser investigadas para ver la certeza, o sea, si es cierto eso, y segundo, cuáles fueron los motivos para llevarlo a cabo”, comentó.

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, indicó que se requiere de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República ante la posible comisión de diversos delitos del orden federal.

“Sería muy conveniente que se lleven a cabo las denuncias, se presenten las pruebas, las que existen, no siempre es fácil presentar pruebas de ello, pero las que existan, y entonces ya puede generarse un contexto de exigencia para que el fiscal proceda en consecuencia”, indicó.

Creel Miranda, no descartó la posibilidad de sea espiado no por una sino por varias fuentes de espionaje, aunque aclaró que tiene la intuición y no pruebas porque no ha salido, nada que se vincule con alguna conversación de tipo privado, con algún encuentro que yo haya tenido, de manera particular, suyo o de su familia.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, resaltó que la prisa del Gobierno Federal para mantener al Ejército en tareas de seguridad pública fue por el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional.

“¿De dónde surgió esta prisa por extender la cláusula constitucional de militarización del país? La prisa surgió porque el gobierno supo que durante 12 días mantuvo indefensa la información de seguridad nacional, la información estratégica que compromete la seguridad de este país. Porque el Gobierno le falló al país y le falló desde la SEDENA y porque la SEDENA debe rendir cuentas”, comentó

También criticó que la SEDENA haya utilizado la infraestructura informática para cuestionar, situación que debe aclarar, si adquirió software parecido al de Pegasus y si lo usaron y ¿Quién autorizó el espionaje a periodistas, activistas y organizaciones?

