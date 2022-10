AMLO revela "otros achaques" que no se mencionaron tras el hackeo en la Sedena

Tras descartar que se investigue y se sancione el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya era conocida la información sor su estado de salud y enfermedades, “hasta faltó” ya que tiene “otros achaques”.

Recalcó que tiene la fuerza para sentar las bases de la transformación de México.

“Ayer que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no, el que nada debe, nada teme, estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho y hasta faltó, dije hay más cosas”, manifestó.

El mandatario indicó que tiene otro achaques. Foto: Presidencia



“¿Qué faltó? Que tengo otros achaques y que ya estoy chocheando, pero que tengo la fortaleza suficiente, y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México”, recalcó.



En la conferencia de prensa matutina, incluso dijo que pueden difundirse la información que obtuvieron con el hackeo.



“Me pueden sacar lo que quiera, el ´cash´ (en referencia al libro “El rey del cash” de Elena Chávez) cualquier cosa, nada no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde pero cuestionamientos y ataques y hasta insultos, no, tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral”, enfatizó.

