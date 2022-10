Familiares de alumno fallecido en Hidalgo acusan negligencia de autoridades educativas

Familiares del menor de once años de la comunidad de San Juan Tepa, en Francisco I Madero, Hidalgo, que falleció por lesiones que, aseguran, fueron causadas dentro de la primaria a la que asistía, acusaron “negligencia” de las autoridades educativas, tanto las del plantel para atender los hechos, como de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, en voz de su titular, descartó que el deceso fuera ocasionado por bullying, y lo atribuyó a una falta de atención médica temprana.

El infante murió el jueves 21 de septiembre en Pachuca, donde ingresó al Hospital del Niño DIF. Antes, había sido valorado en una clínica en la región. De ahí lo remitieron a un nosocomio con mayor especialidad. Presentaba, con base en el acta clínica, diversos hematomas.

Por la mañana, familiares, padres y madres de familia, más vecinos de la comunidad cerraron la escuela primaria 20 de noviembre, para exigir el esclarecimiento del caso, por el que existe una carpeta de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

Causa de muerte del menor

Ramón Granados Torres, tío del menor fallecido, informó que este expediente integra un dictamen que establece como causa de muerte traumatismo de tórax, lesiones en los riñones y otras en el cuerpo hechas por terceras personas, por lo cual en el propio nosocomio les pidieron dar parte al ministerio público.

Asimismo, dijo que su sobrino contó al final que había sido golpeado por un compañero, de la misma edad, en la escuela, pero que había temido hablar porque sería agredido nuevamente. En ese momento, acusó al personal del plantel por no atender el posible suceso de violencia escolar.

A su vez, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, declaró en entrevista con medios: “no hubo un solo reporte de bullying (…) es trágico, es la muerte de un niño menor, de once años, y bueno, son las tragedias de la pobreza, porque la familia no llegó al médico; seguramente el niño estuvo sufriendo varios días de dolor y todo, pero lo atendieron ya muy tarde”.

Sostuvo que la causa del deceso fue una afección pulmonar, pero negó que estuviera relacionada con una agresión, la cual, reiteró, no insistió.

Reclama insensibilidad en el caso

Consultado nuevamente por El Heraldo de México, tras las declaraciones de Castrejón Valdez, el tío del menor fallecido reclamó insensibilidad en los dichos del funcionario, además de reclamar que, sin conocer el relato de viva voz de ellos, las víctimas indirectas, ni el estudio amplio sobre las lesiones, descarte que existieran golpes y cargue responsabilidad a la atención médica tardía por la condición social de la familia.

“Me da lástima y sí me da coraje que haga este tipo de comentarios, porque ni siquiera tuvo cuando menos él la amabilidad de recibirnos. Nosotros fuimos como familia a informarle que había una carpeta de información, pero desgraciadamente no nos recibieron.

“Autoridades hoy se acercaron a nosotros porque se tomó la escuela, y más que nada se tomó porque hubo enojo de la comunidad, de padres de familia de la escuela, porque no fuimos recibidos en la SEPH. Allá nos dieron largas y al último nos dijeron que no nos podían recibir. Sí da tristeza que tengamos ese tipo de autoridades que están haciendo caso omiso. Nosotros no podemos calificarlo aún como un bullying, porque hay una carpeta de investigación abierta ante el ministerio público, pero todo lo sucedido, con lo poco que nos pudo decir el niño, él siempre indicó y siempre dijo que (la agresión) fue dentro de la escuela”, reiteró.

De la investigación, a cargo de la PGJEH, pidió que se realice con apego a la legalidad hasta esclarecer el caso.

