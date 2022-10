La obesidad aumenta al doble el riesgo de padecer cáncer de mama

Las mujeres con obesidad o sobrepeso tienen casi el doble de posibilidad de desarrollar cáncer de mama.



Alejandro Zentella Dehesa, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que esta condición de riesgo se da cuando se excede de tejido adiposo visceral. "Hay varias líneas de investigación, una de ellas tiene que ver con las hormonas. El tejido adiposo por mucho tiempo se consideró un almacén de energía en forma de grasa, hoy sabemos que es una glándula que libera hormonas", expresó.



El académico explicó que las células adipocinas tienen mucho que ver con el equilibrio del metabolismo energético, pero se ha descubierto que también tiene efectos sobre la proliferación y sostenimiento de las células tumorales de la glándula mamaria.



Expuso que al tener grasa que se acumula por demasiado tiempo en el tejido adiposo, esta se descompone y llega a tener un funcionamiento erróneo lo que hace que se aumente el riesgo de padecer cáncer.



Datos del Boletín Epidemiológico Nacional al 15 de octubre señala que 16 mil 581 personas han sido detectadas en este año con un tumor maligno de mama.



Zentella Dehesa aclaró que la obesidad o el sobrepeso no altera las mutaciones de genes hereditarios que eventualmente van a propiciar la aparición de células cancerígenas.

"Pensemos en alguien que fuma, ahí hay un elemento causal, y si además tiene sobrepeso u obesidad entonces ahora se suman dos factores de riesgo, uno que da origen y otro que promueve el desarrollo", expuso.



Comentó que en México el 65 por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad y las personas que se encuentran con obesidad tipo 2 y 3 son las que tienen mayor riesgo.



Además, durante el primer año de la pandemia, los mexicanos fueron los que más subieron de peso, al aumentar en promedio 8.5 kilos de peso, exhibió la investigación de Actions & Interventions for weight loss de la consultora Ipsos realizada en 30 países.



Por ello, la importancia de ayudar a combatir esta enfermedad, sobre todo a los menores de edad, ya que en ellos se puede evitar que adquieran modificaciones en las células y con ello el inició de la enfermedad.



David Macklin, director de Control de Peso de la Clínica BMI del Hospital Mount Sinai, en Canadá, precisó durante Novo Nordisk Leaders Summit 2022, que cerca del 70 por ciento del padecimiento de sobrepeso tiene que ver con la herencia

Agregó que el cerebro tiene mucho que ver, ya que detecta que se está bajando de peso y empieza a contrarrestar esta pérdida dando la orden al organismo para que gane más peso.

“Entonces, la obesidad no depende de la voluntad individual, la intervención del cerebro es una parte muy importante”, puntualizó.



Leonardo Mancillas, coordinador de la clínica de diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacó, durante este encuentro, que así como hay clínicas especializadas en diabetes se debería de implementar lo mismo para tratar obesidad.



Precisó que se debe capacitar a los médicos generales para que den un tratamiento especializado a las personas que padecen obesidad.



Además, los primeros datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que a mayor peso aumenta el riesgo no sólo de padecer cáncer de mama, si no de por lo menos otros 12 tipos de cáncer. genética, por lo que no es suficiente enfocarse solamente en la dieta o la actividad física.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

El tejido adiposo representa del 20 al 25 por ciento del peso total corporal en individuos sanos.

La función principal del tejido adiposo es el almacenamiento de energía en forma de lípidos.

Una persona que ya tiene años con sobrepeso u obesidad, al bajar de peso no elimina las células cancerígenas si estas ya se desarrollaron.

También hay hormonas del tejido adiposo que combaten las células tumorales.

Si se tiene la sospecha de que pueda ser cáncer el malestar que tiene un paciente, que acuda directo a un oncólogo.

El tiempo entre un primer síntoma y la valoración por un especialista puede ser de por lo menos 7 meses en el sistema público de salud.

7 mil 973 personas murieron por cáncer de mama. De ellas, 7 mil 925 fueron mujeres y 48 hombres.

Las defunciones ocurren más en mujeres a partir de los 60 años, aunque se han presentado casos a partir de los 20 años.

La condición que propicia la obesidad no tiene que ver con las propias de cáncer.

Existen tres etapas de obesidad, tipo 1, 2 y 3

Las personas obesas pueden padecer además bullying y depresión, así como otras enfermedades crónicas

El tema de sobrepeso y obesidad sólo se ve en una clase en todo el ciclo escolar de un estudiante de medicina en México.

El reto es capacitar a médicos de primer contacto sobre la obesidad para hacer un plan individual a cada paciente.

Lo ideal es que un psicólogo y nutriólogo acompañen el plan para perder peso.

PAL