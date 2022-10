El taxi del terror: así se la ingenió un tampiqueño para robarse el pasaje en este Halloween

En Tampico se ha viralizado el taxi del "terror" del señor Gregorio Méndez Alvarado, quien celebra el Día de Brujas vestido como Freddy Krueger y en su unidad lleva a bordo a una bruja, Chucky y el payaso IT.

Con la música de la película de terror del monstruo de la garra, es como recorre las calles y principales avenidas de la zona sur de Tamaulipas, subiendo a su pasaje y dando un servicio único y divertido.

La unidad ha sido vista en varias partes y cada que hay oportunidad la gente se acerca a tomarse una fotografía, lo que a Don Goyo no le molesta. "Más o menos me llevó una semana acomodar todo. La gente está muy contenta, ya sea que me identifican como Freddy o como Chucky", indicó.

La unidad ha sido vista en varias partes y cada que hay oportunidad la gente se acerca a tomarse una fotografía (Foto: Especial)

Manifestó que aunque ha aumentado mucho su pasaje hasta en un 100 por ciento, todavía se encuentra con algunas personas que le temen a Freddy o al payaso Pennywise y deciden no subirse.

El operador del volante se dice contento de poder realizar estos cambios en su vehículo que forma parte de la flotilla Cobra, por lo que incluso ya se prepara para la temporada decembrina donde tiene listo su personaje de Santa Claus.

En Tampico se ha viralizado el taxi del "terror" del señor Gregorio Méndez Alvarado (Foto: Especial)

