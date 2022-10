Miguel Riquelme buscaría incidir en las elecciones en alianza con Unidos por Coahuila

Con el anuncio de la campaña “Unidos por Coahuila”, cuyo objetivo es convocar al PRI, PAN y PRD –al que invitan a sumarse a Movimiento Ciudadano–, para formar una coalición rumbo a las elecciones en la entidad el próximo año, quedó manifiesta la alianza de este grupo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Lo anterior, luego de que en la reunión de este fin de semana se pudo observar que el mandatario estatal puso a disposición de la asociación civil "Unidos por México", encabezada por Claudio X. González, entre otros, aparatos de logística, de seguridad y de cobertura mediática con la que cuenta el estado.

De cara a la elección presidencial del año 2024, Coahuila se ha convertido en el laboratorio experimental-electoral, y Riquelme Solís, a pesar de ser el gobernador, se ha sumado a este experimento, con el que buscan frenar a Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, entre los otros aspirantes de Morena.

Sin embargo, Riquelme no actúa solo. En la entidad se dice que no se realiza ninguna acción si no va autorizada por el diputado federal Rubén Moreira, también exgobernador coahuilense, quien a su vez está aliado con el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

No descartan que las intenciones del movimiento sea frenar el triunfo morenista

FOTO: Especial

En Coahuila no descartan que detrás del movimiento “Unidos por Coahuila”, para frenar el triunfo de Morena, está la intención de eludir a la justicia, pues Riquelme Solis y Moreira Valdés se juegan su libertad, debido a los desfalcos al erario por miles de millones de pesos, comprobados a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las irregularidades por parte de estos políticos saldría a la luz pública si pierden la gubernatura, por lo que por todos los medios buscan afianzar la candidatura Manolo Jiménez, de quien dicen es el delfín de Rubén Moreira. En la convocatoria que llamaron "Unidad por Coahuila", no se descarta que también está la mano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien Rubén Moreira sostiene una relación de amistad de muchos años. La idea de este movimiento es impulsar una alianza opositora para enfrentar a Morena en los procesos electorales estatales –Coahuila y Edomex– en 2023 y federales en 2024.

Ante ello, en el evento realizado en Saltillo personajes relacionados con el exmandatario como Cecilia Soto, Claudio X. Gonzalez y Guadalupe Acosta Naranjo insistieron en la creación de la Alianza del PRI, PAN y PRD para impulsar una sola candidatura; incluso, invitaron a Movimiento Ciudadano a sumarse.

