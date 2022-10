AMLO asegura que su sucesor será mejor que él: "Tenemos muy buenos prospectos"

La Paz (ENVIADO).- De visita en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que al concluir su sexenio y durante su jubilación él estará tranquilo porque, aseguró, su relevo será mejor y continuará el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Tenemos, también, y esto es muy satisfactorio, relevo, porque sería lamentable el que se termine un mandato y no se tenga hombres, mujeres, para recibir la estafeta y seguir la transformación. Afortunadamente nosotros tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros, hombres y mujeres muy buenos”, dijo durante la mañanera celebrada en la Base Aeronaval.

El mandatario federal llamó a la población a “ver con optimismo el futuro, no preocuparnos, esto (la 4T) va a continuar”, y reiteró que él no buscará la reelección.

El presidente dio a conocer que escribirá un libro durante su jubilación.

“Yo ya no puedo seguir por cuestiones de principios, porque estoy en contra de los cacicazgos, del caudillismo, de los jefes máximos. No, yo ya termino mi ciclo y me retiro, y no vuelvo a ninguna actividad pública, nada, absolutamente, aunque me inviten a una conferencia en México y en el extranjero, no”, dijo.

Explicó que en su retiro se va a dedicar a escribir, pero no para publicar con frecuencia, sino para hacer un libro "que me va a demandar mucho tiempo”.

“Voy a hacer un libro del pensamiento conservador en México y voy a buscar interpretar el pensamiento de las sociedades prehispánicas con crónicas, con códices y es difícil porque no hay fuentes, no hay bibliografía”, resaltó.

Sigue leyendo:

AMLO se lanza contra el proyecto sobre la prisión preventiva de la SCJN: “Es vergonzoso”

AMLO inicia gira por Baja California Sur