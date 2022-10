Rubén Rocha minimiza hackeo a la Sedena: “Eso de los Guacamayas es vacilada”

Luego de las presuntas filtraciones publicadas por el grupo Guacamaya Leaks sobre vínculos entre personajes de la política y hasta funcionarios con el cártel de Sinaloa, además de conjuras políticas, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no da crédito a dichas publicaciones.

La más reciente revelación presuntamente obtenida del hackeo de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, apuntaría a que hay una persona infiltrada en la Secretaría de Seguridad Pública que envía información al Cártel de Sinaloa cada que va a realizarse algún operativo fuerte u ocurre un hecho destacado.

Al igual que en los señalamientos anteriores no existen denuncias oficiales, citatorios o expedientes abiertos contra los personajes que estarían involucrados en las filtraciones, por lo que algunos especialistas en la región consideran que se trata de publicaciones a conveniencia o bien, con el objetivo de afectar o anular cuadros políticos.

Sobre este tema, destaca la opinión más reciente del gobernador Rubén Rocha Moya sobre este presunto grupo de hackvistas que también lo acusó de orquestar una persecución política contra el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quien enfrenta un proceso legal en Sinaloa por la compra millonaria e irregular de lámparas tipo led.

En la información obtenida por los hackers quedaría en evidencia que la Sedena sospecha que el gobernador Rubén Rocha Moya trata de afectar a Luis Guillermo Benítez Torres, sin embargo, el mandatario respondió de la siguiente manera:

“Eso de los Guacamayas es vacilada, ¿Qué novedad hay del conflicto que tenemos o que haya allá en Mazatlán con él? No hay ninguna novedad, ¿Qué si yo tengo conflicto con él? No, no tengo ningún conflicto con él, con el Químico”, declaró.