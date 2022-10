Pío López Obrador seguirá juicios contra Loret de Mola y José Ortiz Pinchetti, asegura su abogado

Pablo Hernández Romo, abogado de Pío López Obrador, aseguró que su cliente seguirá con los juicios en contra del periodista Loret de Mola, el exfuncionario David León, y el fiscal José Ortiz Pinchetti. El primero por la filtración del video donde recibe un maletín con dinero, el segundo por intervención de comunicaciones y el tercero por omisión en las investigaciones de su caso.

Y es que, señala, la Fiscalía General de la República (FGR) retrasó las investigaciones desde hace dos años, situación que tuvo que ser acelerada por medio de un amparo que solicitó el mismo Pío López Obrador. “El Ministerio Público no puede dejar de hacer su trabajo”, sentenció.

“En vez de ayudar al hermano del presidente, le pusieron muchas trabas”, agregó en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.

A su vez, sobre la exoneración del delito que se le imputaron a su cliente, el litigante celebró la decisión de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero y reiteró que “recibir dinero no es ningún delito”. Además, destacó que es “una decisión definitiva y no cabe apelación y tampoco acudir a un juez de control porque no hay víctimas”.

El Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal contra Pío López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

FGR exoneran a Pío López Obrador

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró de cometer algún delito en materia electoral a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a David León Romero, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil,

El agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra dichas personas. Esto tras dos años de investigación y que no se encontraran elementos probatorios para determinar la existencia de un acto ilícito.

Vale recordar que el caso inició tras la filtración de dos videos donde se muestra como León Romero entrega sobres llenos de dinero al hermano del presidente. Según la denuncia, el efectivo habría servido para el financiamiento ilegal de las campañas de Morena en la elección de 2018.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum le manda recado a la oposición: “Se van a quedar con las ganas de dividir a Morena”

AMLO pide a Layda Sansores y a Ricardo Monreal no pelear tras amenaza de audios

AMLO: Me dan risa Zedillo y Calderón tras criticar en España a su “gobierno populista”