La CDMX no desamparó a los más pobres, pese a la pandemia, asegura la Secretaría de Finanzas

La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar aseguró que la Ciudad de México venció la "gravísima" crisis por Covid-19, y se encuentra en marcha en materia económica. Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso capitalino como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, la funcionaria local dejó en claro que “la honestidad da resultados” y es que puntualizó que se puede “hacer más con menos, para construir una ciudad para todos, como lo hemos estado haciendo de abajo hacia arriba”.

Minutos después, dio una entrevista a Jesús Martín Mendoza a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, en la cual aseguró que este ejercicio ante el Congreso de la CDMX terminó con resultados cumplidos por la administración de la líder de la capital.

La funcionaria aseguró que hay una encomienda de líder de la capital para que se pudiera hacer más con menos en la capital. Destacó que se tuvo un manejo muy cuidadoso del presupuesto público para que las cuentas de la CDMX fueran sanas y además se pudiera seguir apoyando a la gente con menos recursos.

"Nunca se perdió la directriz del plan de Gobierno de la capital", dijo.

Informó que el Metro de la capital tuvo una de las mayores inversiones durante la gestión, debido a que se realiza un mantenimiento integral y profundo. A esto sumó que no se comprometieron las finanzas de la Ciudad de México pese a que se acercó el transporte a las zonas más marginadas de la capital por medio de servicios como el Cablebús y el Trolebús.

Aseguró que la capital se encuentra firme.

¿Qué dijo en la comparecencia?

“La Jefa de Gobierno está cumpliendo sus objetivos, del deber cumplido, con la seguridad, además, de que la Ciudad de México se ha recuperado, está de pie y en plena marcha, tras enfrentar a la vez la peor crisis sanitaria y económica que haya visto nuestra Ciudad en, por lo menos, cien años”, refirió.

Ante 35 de los 66 diputados capitalinos, González Escobar explicó que la capital mantuvo y mejoro nuestro aporte como la economía regional más importante de México, con una contribución al PIB nacional de 17.5 por ciento. Apuntó que “nunca se perdió la confianza en la ciudad”, y muestra de ello es el territorio que aloja la más cuantiosa Inversión Extranjera Directa de todo el país, puesto que en el primer semestre de este año recibió un total de 9 mil 356 millones de dólares.

Además durante la administración capitalina, detalló que la capital ha captado una suma de 30.1 mil millones de dólares, lo que representa casi el 25 por ciento de toda la inversión pública del país y una cifra 33.8 por ciento superior a la recibido en Inversión Extranjera Directa durante los primeros 14 trimestres de la administración anterior; esto “sin pandemia, seguimos siendo la ciudad más competitiva del país”.

Agregó que en materia de empleo y los salarios, la población ocupada en la CDMX registró un nivel máximo histórico el segundo trimestre de este año, con cuatro millones 534 mil 376 personas empleadas. Destacó que la economía de la capital cuenta con casi cien mil plazas laborales más, de las que se tenían prepandemia, y dijo que por cuarto mes consecutivo -hasta septiembre- “fuimos la entidad que creó más empleo formal. No solo eso: las y los trabajadores de la Ciudad tienen el salario promedio más alto del país, con 18 mil 593 pesos mensuales, 27 por ciento más que el promedio nacional”.

“Podemos resumir en una sola frase el momento actual: no hay indicador económico relevante en la Ciudad que no apunte hacia arriba, que no forme parte de una recuperación en marcha y sostenida”, aclaró.

Aseguró que al final de la actual administración “no entregaremos una ciudad hipotecada; entregaremos una ciudad con endeudamiento menor, en términos reales, del que recibimos en 2018”, y es que afirmó que esperan “cerrar el año con un desendeudamiento real ya de 3.7 por ciento con respecto al cierre de 2021”.

Quienes cuestionaron a la titular de finanzas fueron los legisladores: Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; Polimnia Romana, del PRD; Luisa Gutiérrez Ureña y Federico Döring, del PAN; Maxta González, del PRI; Valentina Batres y Carlos Mirón, de Morena; Xochitl Bravo y Elizabeth Mateos, de la Asociación de Mujeres Demócratas; Jesús Sesma y Martín Padilla, del Partido Verde; y Lourdes Paz, del PT. La comparecencia tuvo una duración de tres horas.

Sigue leyendo:

Sheinbaum: "A los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos es a los adversarios"

Claudia Sheinbaum rechaza entrar en polémica con Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum destaca que hay el doble de mujeres conductoras de RTP en 4 años