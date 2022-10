Claudia Sheinbaum: boletos de F1 serán para niños de primaria y secundaria

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que, los boletos de la Fórmula 1, la cual se llevará a cabo este fin de semana, que le obsequian los organizadores de este evento se los entregará a niños y niñas de la capital.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que en esta ocasión repartirá los boletos entre menores de edad, principalmente, de primaria y secundaria.

Recordó que anteriormente otorgó los boletos a niños de Pilares, y a personal de salud.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a niños de Pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras a trabajadores de la salud, y este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias. No me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos”.

Buena suerte a “Checo” Pérez

Refirió que este evento es “bastante fifí”, aunque, reconoció que hay muchas personas que se encuentran detrás de la preparación. Incluso, deseo buena suerte al piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez para que quede en primer lugar. Esperan un millón de personas en desfile de muertos.

Asimismo, dijo que ya todo está listo para el Desfile de Día de Muertos y apuntó que esperan una afluencia similar a la de otro año, que es de aproximadamente un millón de personas.

Destacó que esta actividad como la Fórmula 1 dejarán una gran derrama económica en la Ciudad, pues todos los hoteles se encuentran con una ocupación al 100 por ciento.

“Ese fin de semana, bueno no es fin de semana solamente, pero esa semana, digamos, de Fórmula 1 y Día de Muertos están agotados todos los boletos de hoteles prácticamente en la ciudad, o sea va a ser muy importante para la derrama económica de la ciudad”, concluyó.

