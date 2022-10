Delfina Gómez desmiente problemas de salud y advierte ola de fake news en su contra

La coordinadora de los Comités de Defensa de Morena en el Edomex, Delfina Gómez, pidió confianza a la población ante posible ola de desinformación sobre su persona y su salud.

En un encuentro con morenistas en Nezahualcóyotl la aspirante a la gubernatura del Edomex desmintió los rumores sobre su vida personal e insistió que vendrá muchas más noticias falsas en su contra.

"Vamos a escuchar mucha desinformación y yo lo único que les pido es que confíen que yo tengo muy claro mis valores", aseguró Gómez quien comenzó esta semana sus trabajos en los comités rumbo a las elecciones del Edomex.

En compañía del coordinador de campaña Horacio Duarte, la texcocana aseguró que cuenta con principios, de los cuales le hacen sentir orgullosa y no pretende caer en guerra sucia.

"Tengo bien mis principios como me los dejaron mis padres de quien me siento muy orgullosa", apuntó.

"Ya me quieren enfermar pero no estoy enferma. Estoy bien" y también "que no quería ocupar esta función de coordinadora. Se equivocan estoy más puesta que un calcetín. Y vamos a aprovechar esta gran oportunidad". Gómez aseguró que en el Estado de México se va a empezar a trabajar de manera coordinada, por lo que se iniciará con la integración de los comités, pero sus integrantes estarán capacitados, orientados y coordinados.

Manifestó que para los trabajos "necesitamos de todos, tenemos que estar preparados para esta batalla, no podemos llegar a la mejor con imprecisiones, o no organizados", pero confía en que "nosotros tenemos la gran oportunidad de hacer realidad muchos sueños" de los mexiquenses.

