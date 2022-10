Confirmado, Del Moral candidata de Oposición

Se confirmó lo que les adelanté el 21 de septiembre: Alejandra del Moral, secretaria de Bienestar del Edomex, será la candidata a la gubernatura por la oposición. Hubo un acuerdo entre las fuerzas del PRI, de Alejandro Moreno, y el gobernador Alfredo del Mazo, así como los exgobernadores Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto (expresidente). Marko Cortés, líder del PAN, y el PRD de Jesús Zambrano, lograron un acuerdo de gobierno de coalición, en caso de ganar. Enrique Vargas, líder de los diputados azules en Toluca, se suma a Alejandra. Se ve fuerte la alianza.

COAHUILA: Con la definición del PRI en el Edomex, dejan en las manos del gobernador Miguel Riquelme la sucesión tricolor en la entidad. Se decantará por el líder de las encuestas, Manolo Jiménez, también secretario de Bienestar local. Así se resuelve la cuota de género priista. Dejan en manos de gobernadores priistas los procesos locales. Evitarían calamidades electorales como las de Hidalgo y Oaxaca.

JALISCO: Aparecieron en Guadalajara, bardas y espectaculares con la leyenda “Que siga López. Estamos Agusto”. Así reciben al secretario de gobernación y corcholata para 2024, Adán López, quien estará la próxima semana en el Congreso local para hablar de las Fuerzas Armadas. Hay morbo en la visita, por la reyerta que tuvo Adán con el gobernador Enrique Alfaro, ante la incontrolable inseguridad que reina en la entidad.

PUEBLA: Quien se siente con la gubernatura en 2024, es Eduardo Rivera (PAN), alcalde de la Angelópolis. Los panistas con Augusta Díaz de Rivera, lo placea en todo tipo de eventos, lo que levantó el malestar de Olga Romero, la jefa de Morena local. Amenaza con acusarlo por actos anticipados de campaña. A que Olga, primero busca quedarse ilegítimamente con la herencia de Socorro Romero y ahora sólo gritonea. Morenistas exigen ¡hechos!

SINALOA: El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez (Morena), a donde va, lo abuchean. Ya esta acostumbrado. Incluso cuando en el estadio Teodoro Mariscal, al arranque beisbolero de la Liga del Pacífico, le dedicaron una rechifla monumental. El Químico dice que no le molesta. La Auditoría presentó denuncia penal en su contra, por comprar luminarias de forma ilegal. Lo acorralan.

COAHUILA: Así son las cosas en Morena. Su secretaria general, Citlalli Hernández, le dio una regañiza al zar del carbón y senador, Armando Guadiana, por publicar un desplegado en el que acusó al portavoz presidencial de maniobrar contra sus aspiraciones a la candidatura estatal. El movimiento cierra filas en torno a Jesús Ramírez.

QUINTANA ROO: Un juez penal determinó no vincular a proceso a Laura Beristain, ex alcaldesa de Solidaridad. La acusaban de no entregar el acta de entrega-recepción en la administración 2018-2021, responsabilidad de un síndico. El juez consideró que no es un daño patrimonial. Además, cuatro juicios políticos promovidos en su contra resultaron improcedentes.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ