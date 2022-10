Tamaulipas: joven de servicio social abusa de niña de 5 años en kinder y maestras lo encubren

La señora, Olga Lidia Espinoza Reséndiz denunció ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a un alumno del Cetis 22 quien presuntamente abusó sexualmente de una niña de cinco años dentro de las instalaciones del kinder Francisco I. Madero de la colonia Latinoamericana, en la zona norte de Tampico.

La abuela de la infanta dijo que los hechos ocurrieron el pasado martes 18 de octubre, cuando el joven de servicio social se aprovechó de la pequeña dentro de una de las aulas, siendo descubierto por ella misma; indicó que aparte lo hizo frente a otros pequeños.

Olga Lidia Espinoza Reséndiz narró que el joven sometió a su nieta en un aula Foto: Especial

"La sorpresa fue que entro al salón, la maestra al cuarto para las 9 salió a recibir a los niños y cuando llego a la escuela y dejo a mi niña, no me percaté que esta persona estaba en el salón y mucho menos en el plantel, se me olvidó ponerle el cubrebocas e ingresé con el permiso de la maestra, y la sorpresa fue que estaba abusando sexualmente de mi niña en el salón de clases", dijo al exigir justicia a la Fiscalía y a la Secretaría de Educación del Estado.

Olga Lidia Espinoza Reséndiz aseguró que las maestras se convierten en cómplices de los hechos debido a que escondieron al muchacho, además, no quisieron dar el nombre del acusado, y para evitar más problemas suspendieron clases en la institución educativa.

Recordó que el mismo martes, pidió apoyo al número de emergencia (911) pero cuando acudieron las autoridades el señalado no estaba en la institución educativa.

La abuela de la menor explicó que los maestros escondieron al muchacho Foto: Especial

