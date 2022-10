Enrique Alfaro aclara que no hay ninguna investigación contra mandos policiacos

El gobierno del Estado de Jalisco ya solicitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que si hay alguna investigación o señalamiento en contra de algún mando de las comisarías o elementos de cualquier área de la actual administración que se haga saber, indicó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aunque insistió que lo que se ha filtrado a través del Guacamaya Leaks, son temas de hace años y que no hay ningún señalamiento que se tenga conocimiento.

“No voy a hablar sobre especulaciones ni señalamientos infundados, pero lo que sí puedo decir es que desde el primer año hemos puesto sobre la mesa que cuando haya información sobre un mando de la policía a nivel estatal o municipal que la Federación o el Centro Nacional de Inteligencia tenga, nos la debe de hacer saber porque si hay algún señalamiento que tengan ellos y no nos lo hacen saber en la mesa de seguridad, cómo podemos tomar medidas al respecto, entonces lo volvimos a hacer, volvimos a hacer una solicitud formal y por escrito y estaremos atentos” sentenció el mandatario.

Aseveró que lo que se ha filtrado a través del Guacamaya Leaks, son temas de hace años Foto: Especial

Como parte de los señalamientos que se han hecho de presuntamente tener vínculos con grupos del crímen organizado se han referido al actual Comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández y también al jefe de gabinete, Hugo Luna, sin embargo, sobre este último dijo que no responderá “a esas difamaciones”, pero dejó en claro “que los hechos de los que se han hablado en los últimos días, son de hace años y si había o hay información en el Centro Nacional de Inteligencia, yo me imagino que se debió de haber hecho llegar a la mesa estatal, pero no ha habido nada al respecto”.

Insistió que ni hace años cuando sucedieron supuestamente los hechos, se hicieron señalamientos o se informó a las autoridades en la entidad sobre estos presuntos nexos de funcionarios.

La fotografía y los hechos, según las filtraciones conocidas como Guacamaya Leaks, son de reuniones sostenidas por Juan Pablo Hernández en diciembre de 2018, y otras en enero de 2019.

Desmiente ser protector del crimen organizado

En Jalisco no hay investigaciones abiertas en contra de los señalados confirmó Alfaro Ramírez y se refirió a la situación del comisario de Ameca en donde supuestamente fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de ser protector de grupos del crimen organizado, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas o avances que sustenten dichos señalamientos.

“Evidentemente es una responsabilidad que recae en ellos y estaremos atentos, hay comunicación, coordinación y lo que estamos haciendo es justo preguntar, si hay algo, que nos lo digan y estamos listos para actuar" declaró Enrique Alfaro.

DME