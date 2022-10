Enrique Alfaro califica el listado de los presidenciables como un “ejercicio ofensivo y ocioso”

Aunque en el listado de 42 personajes que presuntamente estarían aspirando a ser candidatos a la Presidencia en el proceso electoral 2024 por parte del bloque de los “conservadores”, se incluye al mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, este calificó la acción como un “ejercicio ofensivo y ocioso” en donde debería dedicar ese tiempo a otros temas de atención urgente en el país.

“Lo dejo muy claro: Yo soy gobernador de Jalisco, no soy conservador y no he planteado ninguna aspiración para ser candidato y me parece verdaderamente ocioso que el presidente de la República dedique el tiempo que necesitaría dedicarle a otros temas a estar hablando de esas tonterías”.

Presume que en ese listado se concentra a quienes, desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, son los opositores del proyecto político y busca reducir al mínimo el escenario de debate político del país. “Es la misma de todos los días, estar generando polémica, temas de distracción, yo no me voy a distraer y vamos a concentrarnos en lo que estamos, me parece un verdadero absurdo el que dedique tiempo a esto”.

Comprometido con su gobierno

Alfaro añadió que aunque siempre será un honor ser considerado como un posible candidato a la Presidencia, sobre todo en referencia a las reuniones que se han tenido en el seno del partido Movimiento Ciudadano en donde le han gritado “Presidente”, no es de su interés distraerse de su encomienda como gobernador.

El listado fue dado a conocer durante la mañanera del pasado jueves. FOTO: Especial

“Quiero aportarle al proyecto de construcción de una alternativa para México, no estoy construyendo una candidatura, me parece que en un momento como el que estamos distraerse en esas cosas es un error, y cuando uno ve a los aspirantes del partido en el Gobierno Federal dedicar tiempo, recursos como lo están haciendo más estoy convencido de que yo estoy haciendo lo correcto, yo voy a ser gobernador hasta que me toque, no voy a buscar una candidatura y no estoy en ánimo de buscar eso”.

Destacó que Andrés Manuel López Obrador siempre se ha referido a él como un político que marcaba una diferencia en la manera tradicional de hacer las cosas y que evidentemente al no estar en Morena, puede tener una opinión distinta aunque insistió que es un político mucho más identificado con la izquierda que con la derecha.

Respecto a lo que se dice en el libro “El Rey del Cash” sobre él y la supuesta traición hacia López Obrador y su proyecto, aclara que habría que hacer algunas precisiones de lo que se dice en el libro, porque él fue directamente a hablar a finales del 2012 con AMLO para decirle que se quedaba en Movimiento Ciudadano y que posteriormente, César Yañez habló con Alfaro, previo a la elección de 2018 porque querían que fuera el candidato de Morena.

"No creo que eso sea una traición, Movimiento Ciudadano era aliado de Andrés Manuel López Obrador yo lo único que decidí fue quedarme ahí porque habíamos construido una marca potente y porque MC ya era un proyecto que después de la elección del 2012 había tomado mucha fuerza en Jalisco", concluyó.

Levantan protocolo de seguridad en Guadalajara

Los protocolos de seguridad ya se levantaron en la zona metropolitana luego de la detención de dos presuntos integrantes de la delincuencia organizada además de que ya fueron trasladados a la Ciudad de México, confirmó Enrique Alfaro, mandatario jalisciense.

Destacó que después de lo sucedido en el municipio de Ixtlahuacán que derivó en bloqueos en distintos puntos del municipio de Zapopan el 9 de agosto pasado, se implementaron estas estrategias que implican reforzar la seguridad con la coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales.

militares apoyaron en la seguridad de Jalisco Foto: Especial

Estos protocolos, se informó por parte del coordinador de seguridad pública, Ricardo Sánchez Beruben luego de que en un operativo de diversas fuerzas federales se concretó la detención el pasado 11 de octubre de César Augusto “N”, presunto jefe de plaza y principal generador de violencia en los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto y a quien se le atribuye ser el autor de los hechos violentos registrados en inmediaciones de las plazas comerciales “Andares” y “Landmark” en Zapopan el pasado 2 de octubre; así como de Juan Carlos “N”, ambos presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en el estado de Jalisco y a nivel nacional.

Militarización, no resolverá reto de violencia en el país

El reconocimiento al trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de las estrategias de combate a la delincuencia y hacer frente a situaciones de seguridad, no debe confundirse ni ligarse al votar en contra de mantener en las calles a los militares, “no debe ser confundido como un desdén a las fuerzas castrenses”, señaló Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en relación con la votación de este día en el Congreso local sobre este tema.

“No es el camino de la militarización el que nosotros creemos que puede resolver el reto de la violencia en México y es una postura ya definida y yo creo que se va a refrendar (por legisladores de Movimiento Ciudadano)”.

En Jalisco apoyan a familias con necesidad alimentaria con torneo de golf

Edomex: asociaciones civiles y adolescentes demandan aprobación de infancias trans

Puerto Vallarta: así fue el dramático rescate de dos náufragos que nadaban por su vida

DRV