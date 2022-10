Tabasco: la Refinería Olmeca no se inundó, asegura el secretario de Gobierno

El secretario de gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivero León, aseguró que la refinería del Puerto de Dos Bocas solo sufrió encharcamientos pero no está inundada, tal y como lo aseguró, la alcaldesa de aquel municipio, María Luisa Castellanos. En ese sentido, el funcionario aseguró que el gobierno estatal apoyará a las familias afectadas en Paraíso, Tabasco.

Por la madrugada se reportó un incremento en los niveles del agua.

Aseguró que en aquel municipio, las inundaciones fueron causadas por lluvias excesivas y no por escurrimientos de los terrenos de la refinería. No obstante, Del Rivero León reconoció que no solo en Paraíso hay afectaciones si no que también en otros municipios.

El agua se concentró en el punto debido a las lluvias.

La alcaldesa de Paraíso dio el reporte

La alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa Castellanos dijo que la refinería del Puerto de Dos Bocas si se inundó a pesar de que la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García negara que hubieran anegaciones dentro del complejo petrolero.

Las autoridades aseguran que ayudarán a la gente de la entidad.

Además, la alcaldesa de Paraíso, comentó que debido relleno de varias hectáreas de terrenos para la construcción de la refinería, se registraron inundaciones en algunas colonias aledañas a la obra. Además, la Ana Luisa Castellanos informó que la el río seco se desbordó y afecto varias comunidades de aquel municipio.

Se prevé que el agua sea retirada del lugar en las próximas horas.

