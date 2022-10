Mario Delgado: “Secretarios no comparecen porque oposición quiere un circo para subir a sus redes sociales”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la negativa de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, para comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, se debe a la falta de seriedad y tras acusar que la oposición quiere “un circo” para subir a sus redes sociales, sostuvo que no vale la pena.

"No hay seriedad, no puede ir el secretario de la Defensa, de Marina, la secretaria de Seguridad Pública a una cámara donde los diputados de la oposición lo que quieren es circo, le han restado mucha seriedad al debate legislativo, ellos quieren que vayan para montar su show y ponerlo en Facebook pero no para discutir en serio el tema de la seguridad en el país, no les importa la seguridad en el país”, señaló el líder morenista en conferencia de prensa.

Enfatizó que se debe recuperar el nivel de debate Foto: Cuartoscuro

Lo anterior, luego de que ambos funcionarios rechazaron a través de la Secretaría de Gobernación, primero, la invitación a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional y después de que este martes la Junta de Coordinación Política en San Lázaro bateó la solicitud del coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez para que ambos secretarios comparecieran, pero ante el pleno del órgano legislativo, bajo el argumento de que está fuera de las facultades.

“No hay seriedad en el debate de seguridad pública, yo estoy de acuerdo en que mientras no haya condiciones de seriedad, pues no vale la pena que el secretario de Defensa, de Marina o la secretaria de seguridad pública, vayan a la Cámara de Diputados, se tendría que recuperar el nivel de debate y la seriedad de la oposición representada en la Cámara”, recalcó Delgado.

El dirigente recordó la discusión de la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública y los votos en contra de la propuesta de diputados del PAN, PRD y MC.

“Basta ver el debate que hubo en el tema de la Guardia Nacional para ver cómo legisladores de estados donde ellos gobiernan se dedicaron a denostar o a estar en contra de la iniciativa cuando ellos saben que la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional es fundamental para poder mantener la seguridad”, subrayó el líder morenista.

Sugiere Delgado nombres para la coalición opositora

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado señaló que la nueva alianza Unid@s plagió el nombre de la organización “Unidos por un mejor país” por lo que se interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que confía proceda. A manera de burla propuso posibles nombres para la coalición entre ellos “PIFIA”, “PELAME” y los “Los FINOLIS”.

En conferencia de prensa el dirigente se mofó de la nueva alianza que integran organizaciones de la sociedad civil entre ellas UNE México, Sí por México, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil por México, Unidos por México y Poder Ciudadano, denominada Unid@s que busca crear una propuesta ciudadana de gobierno y exigir una candidatura única de oposición en 2024.

“Pues déjenme decirles que hay una organización, una asociación política nacional, que se llama Unidos, con la cual Morena -por cierto- firmó un acuerdo de colaboración en diciembre del 2021. Hay compañeros muy distinguidos en la izquierda mexicana que encabezan esa asociación de Unidos, como: Juan Hugo de la Rosa, Sergio Benito Osorio, el alcalde de Nezahualcóyotl, y otros compañeros y compañeras. Entonces, pues con la pena de que Unidos es una asociación orgullosamente de izquierda. Entonces, pues van a tener que buscarse otros nombres para nuevos fracasos”, señaló Delgado.

En este contexto propuso algunos posibles nombres, no sin antes advertir sobre la eventual resolución del órgano electoral, “para que el INE ahora no vaya a resultar con que hasta el nombre nos roba y se los entrega a los de la derecha”, dijo Delgado.

Añadió que la nueva alianza “no son unidos, más bien son como unos nidos de cuervos, de aves de rapiña, de clasistas, de racistas” y en este contexto les propuso cambiarse el nombre por “PIFIA, que sería el Partido Independiente de Financieros Intransigentes y Acelerados”, por “PÉLAME: Partido de Élites Liberales Ansiosas del México Empresarial” y “los FINOLIS: Frente Independiente de Neoliberales. O el “Partido X” por su jefe”, señaló el líder morenista.

Encuentro priista, es una edición de “Parque Jurásico”

El dirigente de Morena desestimó el encuentro del PRI denominado “Diálogos por México” que se realizó lunes y martes de esta semana, señaló que se asemeja a un capítulo de “Parque Jurásico” y consideró que los presidenciables que desfilaron en la sede nacional del Revolucionario Institucional, no tiene propuestas, ni proyecto de gobierno.

“Lo que vimos en el PRI fue lo más parecido a ver una edición de Parque Jurásico, no vi en ninguno de ellos ninguna propuesta, se sienten como huerfanitos porque quieren regresar, con los panistas, en realidad con su jefe Claudio X. González y pierden totalmente su tradición histórica, es un partido sin memoria, es un partido que renunció a la herencia de lo mejor de la Revolución Mexicana y están entregados a la derecha corrupta”, sostuvo el dirigente morenista.

