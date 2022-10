AMLO minimiza que Luis Crescencio Sandoval cancele reunión con diputados: “No es nota”

El presidente Andrés Manual López Obrador minimizó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, canceló la reunión de este martes que tenía con diputados federales para informarles sobre el hackeo que el grupo Guacamaya hizo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, dijo que el tema “no es nota”. Aunque reconoció que sí le preocupó el hackeo, resaltó que se alegra de que la gente esté cada vez más despierta.

“Es parte de lo mismo, es la politiquería, no le den importancia a eso, no es nota, no, no, no, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios, conservadores”, dijo.

López Obrador asegura que hay quienes les pagan para pegarle a él (Foto: Presidencia)

"No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve la pasiflora o el té de flor de tila y que los medios ya le cambien, no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta, me da muchísimo gusto que la gente está despierta”, apuntó.

También dijo que para muchos actores como periodistas ya se convirtió en una fuente de dinero, pues les pagan para pegarle a él. “Ya me convertí en una empresa muy lucrativa para muchos, les pagan para que me peguen, pero muchísimo dinero”, dijo.

