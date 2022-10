ISSSTE: Pedro Zenteno reconoce mal momento en el instituto

Diputados federales denunciaron corrupción, mala atención y maltratos médicos, subejercicio, falta de medicamentos, atraso en la infraestructura, entre otros problemas que aquejan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Durante la comparecencia del Director General del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, señalaron que han dejado en un cascarón a los diversos hospitales, clínicas y centros de atención en todo el país.

Margarita García, del Partido del Trabajo, criticó que en los 4 años del gobierno de la Cuarta Transformacion no se hayan tenido avances en la atención médica para los derechohabientes, incluidos los diputados federales que no han recibido la atención que requieren.

"Cómo diputada yo le pedí una consulta a su personal casi un año y ésta es la hora que no me dan la fecha para la consulta. Preguntémonos pueblo de México ¿Si esto es a los diputados, que nos podemos esperar para nuestra gente que pide a gritos una consulta?”, expresó.

Le cuestionó también que ¿Para qué están si para atender a la gente o para seguir metiendo a sus familiares para que cobren el dinero de los trabajadores? y le comentó que cuando se tiene moral y realmente hay principios y valores, hay que dejar los cargos para la gente que quiere trabajar.

Leticia Cepeda Martínez del PAN, indicó que hablar del ISSSTE, es hablar de opacidad y graves problemas que abarcan sospechas de corrupción y contubernios en las diversas direcciones de la institución uno se le ve fin a la situación por la que atraviesa.

“El gasto del instituto ha crecido de la mano con el endeudamiento y no se le ve fin a esta ruta catastrófica, el subejercicio y la falta de rendición de información ha sido parte de estas deficiencias que ha tenido el ISSSTE, en esta administración. Es necesario lograr con voluntad, determinación y anteponiendo el bien común de la nación, tomar acciones que salven al ISSSTE”, expuso.

Frinné Azuara, del PRI, calificó de lamentable la crítica situación financiera y operativa por la que atraviesa el ISSSTE, encargada de atender al los servidores públicos.

“La falta de planeación e implementación del modelo de salud que este gobierno intenta alcanzar con nulos resultados, sin duda también ha afectado al funcionamiento del ISSSTE; los más afectados son los derechos habientes que esperan recibir una buena atención en las unidades médicas”, dijo.

El titular del ISSSTE reconoció que le dejaron hecho un cascarón al instituto pero resaltó el esfuerzo que se está realizando para garantizar el servicio de calidad, aunque precisó que si hay un rezago importante de infraestructura.

“Estamos mejorando el equipamiento porque aunque no lo crean no había ni estetoscopios, no había estuches de diagnóstico. Los muebles estaban totalmente en estado muy deteriorado, lo hemos estado surtiendo con equipo nuevo, eso ayuda mucho”, explicó.

Comentó que la infraestructura tiene un rezago de 30 años que los ha convertido en crónico degenerativos por lo que al buscar soluciones se encuentran más problemas.

“Los hospitales del ISSSTE son crónico degenerativos, perdón por la semejanza pero es impresionante, a veces un problema serio son los aires acondicionados. Tenemos problemas importantes, reparamos los equipos pero se revientan las ducterías; revisamos el tema histosanitario, ponemos los hidroneumáticos y se revientan las tuberías, mejóranos las instalaciones eléctricas, ponemos transformadores y se funden los cables”, precisó.

Indicó que es un desafío importante y están mejorando la infraestructura y dijo que el próximo año se construirán hospitales su clínicas nuevas en todo el país.

En el tema de corrupción que dio conocer hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que son intolerantes en la corrupción y que no protegerán a nadie que esté metido en corrupción, aunque también indicó qué hay mucha política-ficción en las acusaciones pero si se tienen indicios, pidió, que se acerquen a ellos y con gusto colaborarán y ayudarán para enfrentarla.

Afirmó que en los 10 meses que lleva al frente, ha realizado un recorrido por todo el país para conocer las fallas y la situación que se registra en las diversas unidades médicas, y aseguró que ya han implementado diversas acciones que permitirán mejorar el servicio y la atención a los servidores públicos del país.

