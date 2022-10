Yucatán: inicia Segundo Congreso de Mujeres Políticas en Mérida

Durante la inauguración del Segundo Congreso de Mujeres Políticas en Mérida, Yucatán, la fundadora de la fuerza política Todas México, Patricia Olamendi Torres, criticó severamente el “desdén” de los gobernantes a la agenda feminista y que en los últimos tres años hubo un “brutal recorte” de 30 mil millones de pesos al presupuesto para programas de salud, combate a la violencia, educación e igualdad de género en el país.

Ante decenas de activistas, académicas, legisladoras, alcaldesas y magistradas reunidas en el Teatro José Peón Contreras –en donde se realizó el primer Congreso Feminista de 1916-, recalcó que el panorama de violencias en contra de las mujeres es grave en México.

“Por eso las feministas protestamos, no importa que desde la más alta tribuna del país no llamen adversarias, enemigas, aspiracionistas o se nos clasifique como altamente peligrosas. Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a la vida y a la libertad”, agregó.

Patricia Olamendi criticó que en los últimos tres años se ha retrocedido en el campo de la salud sexual y reproductiva, no hay apoyos para la prevención y mucho menos para la atención de mujeres con cáncer, y la Norma 046 no se aplica en todas las clínicas, por lo que muchas víctimas de violencia sexual no reciben atención médica.

Además, lamentó que han aumentado las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida, se limita la vacuna contra el papiloma humano a las niñas y los anticonceptivos caducaron y terminaron en una bodega.

“El panorama es grave y con ese desdén a la agenda feminista de muchos gobernantes se atenta en contra de nuestra vida y seguridad. Pero lo más grave es que los recursos para atender esa realidad han disminuido en los últimos tres años brutalmente. Se quitaron 30 mil millones de pesos a programas de salud, de combate a la violencia, sobre educación e igualdad”, enfatizó.

Destacó el panorama de violencias en contra de las mujeres es grave en el país Foto: Especial

Protección a mujeres en México

Por tal razón, hizo un llamado a todos los Congresos y Gobiernos a que hagan su mayor esfuerzo para asegurar, en los presupuestos, que las mujeres víctimas de violencia o que sufran alguna enfermedad, como el cáncer, puedan ser atendidas en las clínicas.

Al final de su discurso, sostuvo que las integrantes de Todas México no serán neutrales en la próxima elección presidencial, por lo que apoyarán al candidato que defienda y garantice los derechos de las mujeres y asuma su agenda feminista en su gobierno.

Patricia Olamendi destacó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, impulsó la Ley 3 de 3 para que ningún agresor de mujeres o deudor alimentario ocupe un cargo popular o puesto de gobierno. De hecho, dijo que deberá seguir promoviéndola con otros mandatarios.

Por su parte, el mandatario panista señaló que en Yucatán la estrategia en favor de las mujeres está basada en el fortalecimiento institucional, con la conversión del Instituto a la Secretaría de las Mujeres, que ha tenido un aumento sin precedentes de su presupuesto; así como con la creación de un instituto de las mujeres en los 106 municipios del estado, resultado de un exhorto realizado a los alcaldes y convirtiendo al estado en la única entidad en contar con una instancia de este tipo en todas sus localidades.

Voto femenino

En el marco del 69 aniversario del voto femenino en México, indicó que en la entidad también se ha promovido la Ley Vicaria para sancionar a los padres que ejerzan violencia contra sus hijos para dañar a sus parejas.

En su presentación, Vila recordó que Yucatán tiene un fuerte antecedente del papel de las mujeres en la política, ya que fue sede del primer Congreso Feminista en México, además que fue una yucateca la primera mexicana en ocupar un cargo de elección popular en 1923, mismo año en que la entidad se volvió la primera en el país donde este sector pudo ejercer su voto por primera vez y que tuvo a las primeras diputadas locales de la República.

A la inauguración también asistió el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien resaltó que el ayuntamiento cuenta desde hace 21 años con un refugio que atiende a las mujeres víctimas de violencia extrema y que en breve se construirá el cuatro centros municipal de apoyo para la mujer.

