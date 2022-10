Conavim y Gobierno de Jalisco confrontan aplicación de protocolos de feminicidio

En el marco de la visita a Jalisco de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, señaló que aunque hay avances e incluso política pública que puede ser referente nacional en la atención de la violencia contra las mujeres, en materia de investigación de las muertes de las mujeres aún hace falta trabajo por parte de la Fiscalía del Estado esto, pese a que el mandatario estatal, Enrique Alfaro insiste que la disminución en este delito es del 64 por ciento y que la entidad está por debajo de la media nacional, aunque ocupa el sexto lugar nacional en el tema.

“Las áreas de procuración de justicia están obligadas por diferentes ordenamientos nacionales e internacionales a iniciar la investigación con el protocolo de feticidio cuando ocurra una muerte violencia de mujer y acá apenas el 15 por ciento de las muertes violentas de mujeres se inician como feminicidios. Es una tarea que acabamos de reiterar al Fiscal General (Luis Joaquín Méndez Ruiz), que estamos a su disposición para asesorar, acompañar esta correcta clasificación del tipo penal de feminicidio”, señaló Alanís.

Así, destacó que la aplicación de protocolos en la investigación de muertes de mujeres en Jalisco deben ser aplicadas también en otras lesiones dolosas que afectan a las mujeres y que pueden ocasionar la muerte o que fueron hechas pensando en acabar con la vida de una mujer como sería, por ejemplo, el daño con diversos instrumentos punzocortantes o aventar ácido (126 ataques en el país), atropellarlas y que deberían ser constitutivas como tentativas de feminicidio, por lo tanto, la sanción tendría que ser prisión preventiva “y en eso, sí nos están dejando a deber las áreas de procuración de justicia”.

Protocolos en la investigación de muertes de mujeres Foto: Especial

En lo que va de este 2022, en Jalisco se han reportado 22 feminicidios y en total, se tienen 137 casos reportados oficialmente que integran los homicidios dolosos y femicidios, y aunque destacó que todavía hay mucho por hacer, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, refirió que la entidad se ubica por debajo de la media nacional y que la reducción de los feminicidios es del 64 por ciento.

“El protocolo de feminicidio es un protocolo avalado por muchas instancias, se aplica con toda seriedad en Jalisco, es uno de los principios que hemos seguido, no ha habido una sola queja o un solo cuestionamiento al trabajo que se ha realizado en la aplicación de este protocolo, lo que es un feminicidio, un homicidio de una mujer por razones de género se va a catalogar siempre como feminicidio y en eso somos muy serios, creo que la reducción del 64 por ciento es un avance importante”.

Incidencias a la baja

Alfaro insistió que todos los indicadores en el tema de homicidios van a la baja y que será a final de este mes cuando presentará su informe en materia de seguridad en donde destaca la reducción de homicidios dolosos, tanto de hombres y de mujeres.

Sin embargo, la Conavim ha insistido en la urgencia de crear una Fiscalía Especializada en Feminicidio para que se tenga mayor conocimiento y cuidado en el tratamiento de estos casos, aunque dijo que es válido que se reclasifiquen las carpetas de investigación conforme se avanza y se tienen más datos de los hechos, destacó que es parte de las recomendaciones que se han hecho como parte de la Alerta de Violencia de Género que tiene vigente el Estado.

A nivel nacional, las entidades con mayor número de muertas violentas son Guanajuato, Estado de México y Baja California, aunque fluctúan en los casos, en Guanajuato ya se instaló el comité de atención para decretar la Alerta de Género porque se superan las 200 muertes violentas.

“Poco afortunada” declaración de presunción de Luz Raquel sobre autoagresión

En entrevista en Heraldo Radio Jalisco, señaló sobre el caso de Luz Raquel, quien murió por lesiones que sufrió luego de tener el 80 por ciento de quemaduras en su cuerpo ante la presunta agresión reiterada de su vecino, quien ya está en libertad, y que en su momento, la Fiscalía del Estado, señaló como una hipótesis del caso, la autoagresión de la víctima luego de que se filtraron videos donde se mostraba la compra de los materiales con los que presuntamente se quemó.

Fabiola Alanís Sámano, titular de la Conavim dijo que este caso es referente para que las áreas de procuración de justicia cuiden no revictimizar como en este caso, y calificó como “poca afortunada” la declaración del titular de la Fiscalía Luis Joaquín Méndez Ruiz respecto de la presunción de que ella misma se autoagredió. Y para que esto no suceda, es necesario que se tengan en las Fiscalías una Unidad de análisis y Contexto que permita ver la manera más cercana de analizar a la víctima no al delito y en donde participe un grupo multidisciplinario.

“Nadie ha hablado de la historia de vida del presunto victimario, todo lo que hemos escuchado es sobre la vida de Luz Raquel y es necesario que se tenga una unidad de análisis y contexto con un equipo multidisciplinario”, por lo que concluyó que aún hay mucho que hacer.

Víctimas en la entidad Foto: Especial

Por lo pronto destacó el acompañamiento jurídico que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha dado a la familia de Luz Raquel.

Además, atender la violencia hacia las mujeres implica reconocer la magnitud de la realidad, sin maquillar las cifras o la realidad y de visita en Jalisco, destacó que sí se han registrado incrementos en la incidencia de violencia entre la población de 15 años y más que dijeron haber vivido un episodio pasó de 66.6 a 70.1 por ciento, siendo la modalidad escolar con más aumentos en el nivel medio superior, siendo el 16 por ciento la ejercida por los docentes, según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica y las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2021, señaló la funcionaria federal.

Hoy se llevó a cabo el Foro “Somos tu red de apoyo”, ejercicio nacional que forma parte de las actividades previas al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, ejercicio en donde participan servidores públicos que atienden a las víctimas de violencia a fin de conocer casos de éxito e intercambiar experiencias. Este ejercicio ya se ha llevado a cabo en Yucatán y Querétaro.

Parte de la agenda de esta visita en Jalisco que es la segunda en menos de dos meses y los motivos son que es una entidad prioritaria en la atención de violencias que ocurren en contra de las mujeres, incluyó visita al Centro de Justicia para Mujeres y la revisión del trabajo que hace en el Centro Especializado para la Erradicación de las Conductas Violentas (Cecovim).

